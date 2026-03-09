가덕도신공항 부지조성 설계 착수…대우건설 컨소시엄 18개사 참여
대우건설 컨소 상대로 현장 설명회 개최
6개월 기본설계 후 올해 우선시공분 착공
부산 기업 지분 18.3%…경제 파급 기대
가덕도신공항 부지조성공사가 본격적인 설계 단계에 들어갔다.
국토교통부와 가덕도신공항건설공단은 9일 오후 공단에서 가덕도신공항 부지조성공사와 관련한 현장설명회를 열고 기본설계 착수 절차를 진행했다고 밝혔다.
가덕도신공항은 부지면적 667만㎡ 규모로 활주로 3500m와 여객터미널 25.9만㎡, 화물터미널 2.2만㎡ 등을 갖춘 대형 국제공항으로 조성된다. 총사업비는 공항 건설 13조9000억원을 포함해 도로·철도까지 약 15조9000억원 규모다.
이날 설명회에는 입찰참가자격 사전심사(PQ)를 통과한 대우건설 컨소시엄 소속 18개 기업 관계자 32명이 참석했다. 설명회에서는 사업 추진 계획과 설계·시공·입찰 과정에서의 주요 유의사항 등이 공유됐다.
입찰안내서에 따르면 대우건설 컨소시엄은 이날 설명회를 시작으로 6개월(180일) 이내에 부지조성공사 기본설계를 완료해야 한다. 이후 중앙건설기술심의위원회의 설계 적정성 검증을 거쳐 올해 안에 우선 시공 구간에 대한 착공이 추진될 예정이다.
가덕도신공항 부지조성공사는 지난해 두 차례 입찰이 유찰된 뒤 대우건설 컨소시엄이 수의계약 대상자로 선정됐다. 전체 공사 기간은 약 106개월이다. 정부는 올해 하반기 우선 시공분을 착공해 2035년 하반기 개항을 목표로 하고 있다.
대우건설은 연약지반과 해상 매립이 결합한 고난도 공사에 대해 충분한 기술력을 갖추고 있다는 입장을 밝혔다. 대우건설은 최근 2년간 토목 분야 시공능력평가 1위, 최근 3년간 항만 분야 1위를 기록하는 등 해상·항만 공사 경험을 축적해 왔다.
부산시는 이번 사업을 통해 지역 기업 참여도 확대될 것으로 기대하고 있다. 대우건설 컨소시엄에는 부산 지역 기업 9개사가 참여해 지분율 18.3%, 참여 금액 약 1조9613억원 규모를 맡게 된다. 이는 이전 현대건설 컨소시엄 대비 지분율이 10.3%포인트, 참여 금액은 약 1조1189억원 증가한 수준이다.
시는 부지조성공사가 본격화하면 지역 전문건설업체와 장비·자재 업체 등에 다양한 일감이 공급되고 이에 따른 고용 창출과 지역경제 활성화 효과도 확대될 것으로 보고 있다.
또 국토교통부와 가덕도신공항건설공단, 건설사 등이 참여하는 사업 추진 협의체를 통해 인허가와 보상 등 착공 준비 상황을 점검하고 공사 기간 단축 방안도 검토할 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
