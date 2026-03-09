시사 전체기사

스노보드 이제혁 깜짝 동메달…한국 패럴림픽 목표 조기 달성

입력:2026-03-09 17:57
공유하기
글자 크기 조정
이제혁이 8일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 파라 스노보드 파크에서 열린 스노보드 크로스 남자 하지 장애(SB-LL2) 결선에서 동메달을 따고 기뻐하고 있다. 대한장애인체육회 제공

이제혁(CJ대한통운)이 누구도 예상치 못한 대이변을 일으키며 한국 장애인 스노보드 사상 첫 패럴림픽 메달을 따냈다.

이제혁은 8일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 파라 스노보드 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 스노보드 크로스 남자 하지 장애(SB-LL2) 결선에서 동메달을 목에 걸었다. 한국 장애인 스노보드 역사상 패럴림픽 시상대에 오른 건 이제혁이 처음이다.

이제혁은 이번 대회를 앞두고 큰 주목을 받지 못했다. 기대를 모았던 4년 전 베이징 대회 때는 준준결선에서 탈락했었다. 최근 주요 국제 대회에서도 눈에 띄는 입상 소식이 없었다. 하지만 이제혁은 이번 대회에서 이변을 거듭하며 결선까지 올랐다. 예선 6위로 본선에 오른 데 이어 준준결선 조 1위로 준결선에 진출했고, 준결선에서도 2위로 결선행 티켓을 따냈다.

결선에선 극적인 역전 드라마를 썼다. 단 4명만 출전한 결선에서 이제혁은 경기 후반부까지 꼴찌로 밀려나 있었다. 하지만 경기 막판 자신 있게 코스 안쪽을 파고들었다. 이 과정에서 3위 알렉스 매시(캐나다)와 충돌했지만 중심을 잃지 않고 버텨내며 마침내 순위를 뒤바꿨다.

이제혁은 경기장을 빠져나오자마자 그대로 무릎을 꿇고 눈물을 쏟았다. 한참 소리 내어 운 뒤에야 입을 뗀 그는 “그저 너무 좋다는 말밖에 안 나온다. 현실감이 전혀 없다”고 말했다.

비장애인 스노보드 선수였던 이제혁은 보드를 타다가 장애를 얻었다. 한동안 스노보드 쪽은 쳐다보지도 않았다. 하지만 평창 대회를 보면서 ‘내가 있어야 할 곳은 저기다’라는 생각이 들었다고 했다. 그는 “스노보드는 인생의 지지대”라며 “다치고 나서 무너질 뻔했을 때 스노보드를 타며 나 스스로를 일으켜 세울 수 있었다”고 말했다.

이로써 한국 대표팀은 이번 대회 목표로 내걸었던 금메달 1개·동메달 1개를 대회 개막 이틀 만에 조기 달성했다. 앞서 김윤지(BDH파라스)가 바이애슬론 여자 개인 좌식 12.5㎞에서 정상에 오르며 한국 선수단 역대 두 번째 금메달을 따냈다.

코르티나담페초=공동취재단, 정신영 기자 spirit@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이번엔 ‘리플’ 10만개…김거석 후원자 가상자산 기부
“소주 4잔 마셨다”…‘술타기’ 의혹 이재룡 음주운전 시인
전국 평균 휘발유값 1900원 돌파…美, 이란 공습 이후 처음
롤렉스 차고 700억 굴렸다 불법도박사이트 운영 일당 7명 구속
유가 100달러 돌파에 트럼프 “바보들” 말한 까닭?
‘래퍼 출신’ 35세 발렌, 차기 네팔 총리 유력
[단독] 민원 있었는데…인천 지게차 참사는 예견된 사고?
“독성가스에 검은 기름비”… 테헤란 석유저장고 폭발 여파
국민일보 신문구독