시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 03월 09일)

입력:2026-03-09 17:31
공유하기
글자 크기 조정

3월 9일 월요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 강풍주의보가 발효중입니다.

대부분 지방이 구름이 많고, 호남·영남·제주 지방은 맑은 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 8도, 인천 7도, 수원 6도, 춘천 8도, 강릉 5도, 청주 7도, 대전 8도, 전주 8도, 광주 8도, 대구 9도, 부산 10도, 제주 8도 입니다.

내일 아침기온은 서울 -1.0도, 인천 -2.0도, 수원 -2.0도, 춘천 -4.0도, 강릉 -1.0도, 청주 -3.0도, 대전 -3.0도, 전주 -3.0도, 광주 -3.0도, 대구 -1.0도, 부산 1.0도, 제주 2.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
강북 모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개…20세 김소영
“소주 4잔 마셨다”…‘술타기’ 의혹 이재룡 음주운전 시인
조주빈, 교도소서 ‘우수상’…롤링페이퍼엔 “징역 파이팅”
검찰, ‘환자 사망’ 양재웅 병원 관련 경찰에 보완수사 요구
트럼프, 유가 폭등에도 “작은 대가, 바보들만 다르게 생각해”
“성희롱해도 ‘죄송합니다’부터”… 이상한 친절교육
[단독] 민원 있었는데…인천 지게차 참사는 예견된 사고?
“대기 예약 1000명, 제주서도 와요”… 마운자로 품귀 사태
국민일보 신문구독