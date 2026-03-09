기적 꿈꾸는 김도영 “끝까지 포기 안할 것”
김도영(KIA 타이거즈)이 호주전 필승을 다짐했다.
김도영은 9일 오후 7시 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 호주전에서 1번 타자 겸 3루수로 선발 출전한다. 전날 대만전 패배로 1라운드 탈락 위기에 놓인 대표팀은 호주전에서 2점 이하로 실점을 막고 5점 차 이상으로 승리해야 2라운드에 진출할 수 있다.
김도영은 “이미 지나간 일은 잊고 오늘 경기에만 집중하겠다”며 “감독님께서 우리에게 기회가 주어졌다고 말씀하신 걸 되새기며 끝까지 포기하지 않겠다”고 강조했다.
체코·일본전에서 8타수 1안타에 그쳤던 그는 대만전에서 5타수 2안타 3타점을 올리며 반등에 성공했다. 6회 1-2로 뒤진 상황에선 역전 투런포를 터뜨렸고, 3-4로 밀리던 8회엔 동점 2루타를 날렸다. 그는 홈런을 치는 순간 배트를 높이 던지며 ‘배트 플립’을 선보이기도 했다.
김도영은 “평소 과격한 세리머니를 하는 편이 아닌데, 홈런 상황에선 팀의 사기를 끌어 올리기 위해 동작을 크게 했다”며 “어제 경기 이후로 타격감이 많이 올라왔다. 늦었다는 생각도 들지만 오늘도 내가 할 수 있는 최선을 다하겠다”고 말했다.
이날 최소 실점 경기를 달성해야 하는 만큼 핫코너를 맡는 김도영의 어깨도 무겁다. 김도영은 “어느 경기든 수비 실수를 하지 않아야 하는 건 똑같다”며 “평소와 같은 마음으로 수비에 임하겠다”고 말했다.
김도영은 호주전에 임하는 선수단의 각오도 전했다. 전날 경기 도중 9회 2루 도루를 시도하다 손가락 부상을 입은 김혜성(LA 다저스)에 대해 “혜성이 형이 투혼을 발휘해 줬는데도 홈으로 불러내지 못해 죄송하다”고 말한 뒤 “혜성이 형을 포함해 모든 선수가 아직 마이애미로 갈 수 있다는 희망을 품고 이번 경기에 투지 있게 임할 것”이라고 강조했다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사