벼랑 끝 타순 변경 류지현 감독 “이 상황 분하다…노시환·신민재 출격”
벼랑 끝에 몰린 류지현 야구 대표팀 감독이 호주와의 최종전에서 타순에 변화를 꺼내 들었다.
대표팀은 9일 오후 7시 일본 도쿄돔에서 호주와 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 최종전을 치른다. 전날 대만에 패한 대표팀은 이날 경기에서 승리한다는 전제 아래 5점 차 이상 승리와 2실점 이하 경기라는 두 가지 조건을 동시에 충족해야 2라운드(8강)에 진출할 수 있다.
류 감독은 “투구 수 제한으로 오늘 경기에 나설 수 없는 네 명을 제외하고 모든 투수를 동원할 계획”이라며 “2실점 이하 경기를 펼쳐야 하기 때문에 경기 초반 실점을 최소화하는 전략으로 임하겠다”고 말했다.
전날 4안타에 그쳤던 타선에도 일부 변화가 있었다. 노시환(한화 이글스)과 신민재(LG 트윈스)가 처음으로 선발 출전한다. 김혜성(LA 다저스)은 전날 대만전에서 9회 2루 도루 도중 손가락을 다친 것으로 전해졌다.
호주전에서 가장 경계해야 할 부분은 피홈런이다. 대표팀은 이번 대회에서 세 경기에서만 홈런 8개를 허용했다. 호주는 앞선 세 경기에서 장타력을 과시했다. 호주가 올린 11득점 가운데 9점이 홈런으로 나왔다. 전날 일본전에서도 1-2로 뒤진 9회 솔로포 두 방을 터뜨리며 일본을 턱밑까지 추격했다.
류 감독은 “선수와 코치 시절까지 도쿄돔 경험이 많은데, 이번 대회에서 유독 타구가 멀리 뻗는다는 느낌을 받는다”며 “호주 타자들의 타격감이 나쁘지 않은 만큼 실투를 줄여야 하는 게 관건”이라고 말했다.
끝으로 류 감독은 “대회 준비 과정을 생각하면 현재 상황이 분하다. 어려운 상황인 건 맞지만 어찌 보면 이번 경기가 기회가 될 수도 있다”며 “선수들이 긍정적인 마음으로 뛰어줬으면 한다. 쫓기지 않고 제 역할을 해낸다면 분명 좋은 기회가 올 것”이라고 강조했다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
