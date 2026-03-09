백종원 더본, 연돈 사태 권고안 거부…민주당 중재 결렬
더본코리아와 연돈볼카츠 가맹점주 사이 분쟁을 둘러싼 더불어민주당의 중재가 결렬됐다. 최종 권고안을 거부한 더본코리아 측은 공정거래위원회의 조사 결과를 기다릴 방침이다.
9일 전국가맹점주협의회에 따르면 더본코리아는 민주당 을지로위원회가 지난 4일 제시한 최종 조정 권고안을 받아들이지 않았다.
앞서 연돈볼카츠 가맹점주협의회와 전가협은 더본코리아가 기대 매출과 수익을 제시하며 홍보했음에도 실제 수익은 이에 못 미쳤다며 허위·과장 광고 의혹을 제기한 바 있다.
이들은 2023년 12월 경기도 가맹사업거래분쟁조정협의회에 조정을 신청했지만 더본코리아가 조정안을 수용하지 않으면서 협의가 결렬됐다.
이듬해 6월에는 더본코리아를 가맹사업법 위반 혐의 등으로 공정위에 신고했다.
이후 을지로위원회에 분쟁 조정을 요청했고 더본코리아가 지난해 12월 조정 절차에 참여하면서 협의가 이뤄졌다.
그러나 더본코리아가 최종 권고안을 거부하면서 중재는 결렬됐다. 권고안에는 가맹본부의 유감 표명과 가맹점주 1인당 7000만원 지급 등의 내용이 포함된 것으로 알려졌다.
전가협은 “더본코리아가 외치는 상생은 위기 모면을 위한 수사에 불과하다”며 “지난해 을지로위원회의 조정 협의 참여가 백종원 대표의 방송 복귀를 위한 시간 벌기였다면 이는 점주와 국회를 동시에 기만한 행위”라고 비판했다.
더본코리아 관계자는 “대화에 적극 참여했지만 2년 전과 거의 변화가 없는 동일한 요구만 반복돼 발전적인 논의가 어려운 상황”이라며 “공정위 조사 결과를 기다리고 있다”고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
