올림픽 金 최가온 “다음 목표는 세계 최고 보더”

18세의 어린 나이에 최가온은 이미 세계 최고 자리에 올랐다.

지난달 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서

정상에 올랐다. 당시

1차 시기에 크게 넘어져 무릎을 다쳤지만 투혼을 발휘해 마지막 3차 시기에서 극적인 역전을 이뤄냈다.

안고 대회에 나섰던 최가온은

귀국 후 뼈 세 군데가 부러진 것을 확인해 치료를 받고 있다. 늘 부상을 달고 다니는 그

“경기가 시작되는 순간 아프다는 마음이 사라지는 것 같다”며 “무서울 때도 있지만 내 꿈이고 일이니까 당연하게 하는 것 같다”고 덤덤히

말

했

다

.