“행복은 일상의 소소한 경험”… 청년재단, 독후감 공모전 시상식

입력:2026-03-09 16:39
청년재단 주최 청년 독후감 공모전 시상식 모습. 재단 재공

재단법인 청년재단은 지난 7일 종로구 청년재단에서 ‘청년 독후감 공모전’ 시상식 및 저자 강연을 개최했다.

이번 공모전은 청년들이 독서를 통해 사회와 삶의 문제를 고민하고 자신의 생각을 표현할 수 있도록 마련됐다. 현장에는 수상자를 포함해 약 80명의 관객이 참석했다.

행복심리학자 서은국 작가의 ‘행복의 기원’을 선정 도서로 했다. ‘당신에게 행복이란 무엇인가요?’라는 주제 아래 지난 1월 26일부터 4주간 공모가 진행됐다.

​공모전은 청년부(1998~2007년생)와 청소년부(2008~2010년생)로 구분해 운영됐다.

이날 시상식에서는 각 부문별 대상, 우수상, 장려상 등 총 10명의 수상자가 선정됐다. 720만원의 상금이 수여됐다.

​청년부 대상은 북한에서의 결핍과 탈북 이후의 부채감을 진화론적 행복 관점으로 풀어낸 김진송 씨의 ‘그래서 지금은 행복합니까?’가, 청소년부 대상은 성적 중심의 태도에서 벗어나 일상의 행복을 발견한 김하람 양의 ‘행복의 기원을 읽고: 지금 우리에게 필요한 네 가지 질문’이 차지했다.

심사위원들은 “참가자들은 학업과 취업 등 다양한 삶의 여정에서 마주한 고민과 고통을 진솔하게 풀어내면서도, 결국 행복은 일상의 작은 기쁨과 주체적인 삶 속에서 발견된다는 점을 짚었다”며 “치열하고 솔직하게, 때로는 발랄하고 대담한 시선으로 이야기를 들려주어 감사하다”고 평했다.

​시상식 후 이어진 북토크에서 서은국 작가는 “행복은 거창한 것이 아니라, 문 밖을 나서며 만나는 소소한 경험들의 결정체”라며 “내가 무엇을 좋아하고 어디에서 행복을 느끼는지 지속적으로 경험하고 관찰해야 한다”고 강조했다.

또한 “개인의 사소한 경험과 즐거움을 존중해야 그 합이 사회 전체의 행복으로 이어진다”고 제언했다.

오창석 청년재단 이사장은 “쇼츠 중심의 콘텐츠 소비가 일상화된 시대에 청소년과 청년들이 긴 호흡의 독서와 글쓰기를 통해 세상을 깊이 있게 들여다보는 시간을 갖길 바라는 취지에서 공모전을 준비했다”며 “이번 경험이 의미 있는 성장의 시간이 되었기를 바란다”고 전했다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

