“행복은 일상의 소소한 경험”… 청년재단, 독후감 공모전 시상식
재단법인 청년재단은 지난 7일 종로구 청년재단에서 ‘청년 독후감 공모전’ 시상식 및 저자 강연을 개최했다.
이번 공모전은 청년들이 독서를 통해 사회와 삶의 문제를 고민하고 자신의 생각을 표현할 수 있도록 마련됐다. 현장에는 수상자를 포함해 약 80명의 관객이 참석했다.
행복심리학자 서은국 작가의 ‘행복의 기원’을 선정 도서로 했다. ‘당신에게 행복이란 무엇인가요?’라는 주제 아래 지난 1월 26일부터 4주간 공모가 진행됐다.
공모전은 청년부(1998~2007년생)와 청소년부(2008~2010년생)로 구분해 운영됐다.
이날 시상식에서는 각 부문별 대상, 우수상, 장려상 등 총 10명의 수상자가 선정됐다. 720만원의 상금이 수여됐다.
청년부 대상은 북한에서의 결핍과 탈북 이후의 부채감을 진화론적 행복 관점으로 풀어낸 김진송 씨의 ‘그래서 지금은 행복합니까?’가, 청소년부 대상은 성적 중심의 태도에서 벗어나 일상의 행복을 발견한 김하람 양의 ‘행복의 기원을 읽고: 지금 우리에게 필요한 네 가지 질문’이 차지했다.
심사위원들은 “참가자들은 학업과 취업 등 다양한 삶의 여정에서 마주한 고민과 고통을 진솔하게 풀어내면서도, 결국 행복은 일상의 작은 기쁨과 주체적인 삶 속에서 발견된다는 점을 짚었다”며 “치열하고 솔직하게, 때로는 발랄하고 대담한 시선으로 이야기를 들려주어 감사하다”고 평했다.
시상식 후 이어진 북토크에서 서은국 작가는 “행복은 거창한 것이 아니라, 문 밖을 나서며 만나는 소소한 경험들의 결정체”라며 “내가 무엇을 좋아하고 어디에서 행복을 느끼는지 지속적으로 경험하고 관찰해야 한다”고 강조했다.
또한 “개인의 사소한 경험과 즐거움을 존중해야 그 합이 사회 전체의 행복으로 이어진다”고 제언했다.
오창석 청년재단 이사장은 “쇼츠 중심의 콘텐츠 소비가 일상화된 시대에 청소년과 청년들이 긴 호흡의 독서와 글쓰기를 통해 세상을 깊이 있게 들여다보는 시간을 갖길 바라는 취지에서 공모전을 준비했다”며 “이번 경험이 의미 있는 성장의 시간이 되었기를 바란다”고 전했다.
