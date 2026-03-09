시사 전체기사

김태흠 “통합 논의 속 공천신청 부적절해…추후 신청 예정”

입력:2026-03-09 16:31
김태흠 충남지사. 충남도 제공

김태흠 충남지사가 국민의힘 광연단체장 공천 신청을 하지 않은 것과 관련해 “대전충남 통합 논의의 불씨가 완전히 꺼지지 않은 상황에서 적절치 않아 신청하지 않은 것”이라고 밝혔다.

김 지사는 9일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “대전충남 행정통합을 처음 설계했던 사람으로서 단 한 번도 자리에 연연하거나, 정치적 유불리를 따지지 않았다”고 강조했다. 이어 “추후 당에서 추가 공모를 하게 되면 그때 신청할 예정”이라고 덧붙였다.

김 지사와 함께 행정통합을 논의해온 이장우 대전시장은 대전시장 공천 신청을 했다. 국민의힘 공천관리위원회는 공천 신청자에 대한 서류 심사를 거쳐 12일까지 후보자들에 대한 면접을 진행한다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

