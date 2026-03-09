경북도, 중동 정세 불안에 ‘비상 경제 체계’ 가동하기로

비상 경제 회의 열고 지역 경제 상황 점검·민생 경제 대책 논의





경북도가 중동 전쟁에 따른 충격을 최소화하기 위해 기업 물류비 지원 등 대책을 추진한다.



경북도는 9일 도청에서 경제·금융기관 등과 함께 비상경제회의를 열어 최근 중동 정세 불안에 따른 지역경제 상황을 점검하고 주요 산업 대응과 기업 지원, 민생경제 대책을 논의했다.



도는 철강, 전자. 기계 등 에너지 사용 비중이 높은 제조업 중심의 지역 산업구조 특성으로 국제 유가와 물류비 변동이 생산 원가 상승 등 지역 산업계에 큰 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다.



이미 지역기업 현장에서 물류비 상승, 해운선사의 운항 차질과 이로 인한 납품 지연 등이 발생하는 것으로 파악된다. 또 중동 국가와 수출입 거래관계에 있는 기업들의 대금결제로 인한 자금경색, 물류 지체로 인한 경영 피해 가능성도 제기된다.



경북의 중동 수출액은 9억8000만달러(2025년 기준)로 전체 수출의 2.6%를 차지한다. 기계류, 철강, 전기기기 품목이 주를 이룬다.



도는 지역경제의 충격을 최소화하기 위해 기업 물류비 바우처와 관세 피해기업 경영안정 자금을 지원하고, 수출 피해 소상공인 특례 보증 지원을 즉각 실행하기로 했다.



또 대구본부세관과 협력해 관세 납부 기한 연장, 해상운송에서 항공으로 긴급하게 운송하는 화물에 대한 해상운임 적용 등 대책을 검토해 실행하기로 했다. 중동 수출기업에 대한 물류비와 보험료 지원 확대를 위해 추경 편성도 검토할 예정이다.



중동시장의 소비위축으로 가전, 모바일, 화장품, 식품산업에 영향이 있을 것으로 전망하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 함께 대체 시장 발굴에 노력하기로 했다.



도는 한국은행 대구경북본부 등과 함께 환율, 금리, 물가 상황을 모니터링하고 철강, 이차전지 등 지역 산업계의 동향을 중앙정부와 공유할 계획이다.



경북신용보증재단은 이번 중동사태로 인한 매출 감소 확인 기업과 원리금 상환 부담 소상공인에 대한 전환보증을 선제로 지원할 예정이다.



도는 물가 상승 압력으로 서민경제 충격이 예상되는 만큼 지방 공공요금 인상 시기 조정과 인상률 최소화도 추진한다. 올해 도내 시내버스와 택시요금을 동결하고 시군의 상하수도 요금과 쓰레기봉투 가격 등 생활물가와 직결된 요금 인상을 최소화한다는 방침이다.



에너지 분야는 정부의 비상 대응체계와 연계해 불법 석유 유통 위험군 주유소를 합동점검하고 매점매석 행위 신고센터를 운영한다.



취약계층의 에너지 소비 안정을 위한 ‘에너지바우처’ 예산 증액도 정부에 건의할 방침이다.



양금희 경북도 경제부지사는 “글로벌 경제 불확실성이 확대되는 만큼 관계기관과 긴밀히 협력해 지역경제와 민생에 미치는 영향을 최소화하도록 대응 체계를 유지하겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



