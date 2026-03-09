정병춘, 과천 경마장 고양 유치 공약 발표

“아시아 제1의 레저산업 특구로 발전시킬 것”

정병춘 더불어민주당 고양시장 예비후보가 과천 경마장 유치 관련 공약을 발표하고 있다. 박재구 기자

정병춘 더불어민주당 고양시장 예비후보가 과천 경마장을 고양시 동북부 미개발 지역으로 유치해 도시 구조를 재편하겠다는 공약을 발표했다.



정 예비후보는 9일 고양시의회 영상회의실에서 정책 발표 기자회견을 열고 “대부분 지자체가 세수 확보 차원에서 경마장 유치 경쟁에 나서고 있지만 저는 도시 공간 구조와 경제지도를 바꾸는 전략적 관점에서 접근한다”며 “경마장 입지에 따라 도시의 미래가 달라진다”고 밝혔다.



그는 고양시 동북부 미개발 지역을 후보지로 제시하며 이를 ‘아시아 제1의 레저산업 특구’로 육성하겠다고 말했다. 이를 통해 미개발 지역 인프라 혁신, 1만개 이상의 일자리 창출과 관광 활성화, 서삼릉 세계유산 능역 복원을 동시에 달성하는 ‘1석 3조’ 효과를 기대할 수 있다고 강조했다.



정 예비후보는 GTX-A, 경의중앙선, 서해선, 지하철 3호선 등 철도망과 제1·2자유로, 수도권 순환도로 등 광역 교통망을 갖춘 고양시가 경주일 수만 명의 방문객을 대중교통으로 수송할 수 있는 수도권의 유일한 도시라고 주장했다. 수도권 500만 명 이상의 배후 인구와 인천·김포공항 접근성도 강점으로 제시했다.



또 킨텍스, K-컬처밸리, 고양아람누리, 호수공원 등 기존 문화·전시 인프라와 결합해 단순 베팅 시설이 아닌 가족형 체류 관광 공간을 조성할 수 있다고 밝혔다. 서삼릉 인근 원당 종마목장을 경마장 인근으로 확장 이전해 교육과 경주 기능을 통합한 말 산업 클러스터를 구축하겠다는 구상도 제시했다.



일부에서 제기되는 서삼릉 인근 유치론에 대해서는 “유네스코 세계유산인 조선왕릉과 충돌하고 문화재보호법상 대형 시설 건립도 어렵다”며 “왕릉 옆 경마장은 세계적 조롱거리가 될 것”이라고 반박했다.



정 예비후보는 경마장 유치를 통해 철도역 신설과 도로 확충 등 생활 인프라를 확충하고, 직간접적으로 1만개 이상의 일자리를 창출하겠다고 밝혔다. 또 종마목장과 젖소개량사업소 이전을 통해 서삼릉 능역 복원을 추진하고 약 40만평 규모의 숲 공원을 조성하겠다는 계획도 제시했다.



시민 우려 해소를 위해 생체 인증을 통한 미성년자 출입 차단, 레저세 전액 시민복지 사용, 비 경마일 시민 공원 개방, 철도역 신설과 대규모 주차장 건립 등을 유치 조건으로 내걸겠다고 밝혔다.



정 예비후보는 “40년 행정 경험과 정치력을 총동원해 반드시 경마장 유치를 이끌어내겠다”며 “말이 아닌 결과로 증명하겠다”고 말했다.



고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



