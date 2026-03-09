이번엔 ‘리플’ 10만개…김거석 후원자 가상자산 기부
김거석 후원자가 취약계층 지원에 써달라며 가상자산 리플(XRP) 10만개를 기부했다고 대한적십자사가 9일 박혔다.
이날 오전 기준으로 리플 10만개는 약 2억원에 해당한다. 적십자사는 가상자산 기부에 대한 내부 기준에 따라 가상자산 거래소 업비트를 통해 기부 절차를 진행할 계획이다.
김씨는 지난해 8월에도 적십자사에 비트코인 1개를 기부했다. 당시 김씨의 기부는 금융당국이 비영리법인에 가상자산 현금화 목적 거래를 허용한 후 개인이 처음으로 가상자산을 비영리법인에 기부한 사례로 기록됐다.
김씨는 2024년 12월 적십자사에 1억원을 기부해 고액기부자 모임 ‘레드크로스 아너스클럽’ 283호 회원이 됐다. 이번 기부를 합친 김씨의 누적 기부액은 약 14억원에 달한다.
김씨는 기부금 전달식에서 “디지털 자산을 활용한 기부가 도움이 필요한 이웃에게 큰 도움이 되기를 바란다”며 “특히 가상자산을 통한 기부가 특별하지 않은 뉴스가 됐으면 좋겠다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
