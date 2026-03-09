충남소방본부, 5월까지 봄철 화재 예방 대책 추진
충남도 소방본부는 오는 5월까지 ‘봄철 화재 예방 대책’을 추진한다고 9일 밝혔다.
도 소방본부에 따르면 지난해 3∼5월 화재로 인한 사상자 수는 32명(사망 1, 부상 31)으로 사계절 중 가장 많은 것으로 집계됐다.
도 소방본부는 ‘전년 대비 화재 사상자 10% 저감’을 목표로 맞춤형 화재 예방 대책을 추진하기로 했다.
스프링클러가 설치되지 않은 아파트에 거주하는 취약계층을 대상으로 단독 경보형 감지기, 콘센트 소화패치, 산소 발생 마스크 등 화재 안전용품을 보급한다.
주거용 비닐하우스나 컨테이너 하우스 등을 대상으로 전기화재 요인을 점검하고, 고시원 화재 안전 조사와 함께 스마트경로당을 활용한 노인 대상 소방안전교육도 병행할 예정이다.
또 노유자시설과 고위험 의료시설 관계자를 대상으로 각각 대피 훈련과 화재 안전교육을 추진할 계획이다.
공사장을 대상으로 임시 소방시설 관리 실태를 점검하고, 캠핑장에 대한 안전 지도와 현장 점검도 한다.
이와 함께 다음달 25일부터 30일간 개최하는 태안국제원예치유박람회에 대비해 인근 시설물에 대한 화재 안전 조사를 할 계획이다.
성호선 충남소방본부장은 “봄철은 건조한 날씨와 부주의로 인해 작은 불티도 순식간에 대형 화재로 확대될 수 있는 시기”라며 “쓰레기 소각 금지, 화기 취급 주의 등 화재 예방에 동참해 주기 바란다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사