G7, 유가 급등 대응 위해 비축유 공동 방출 검토
이란 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하자 주요 7개국(G7)이 국제에너지기구(IEA)와 협력해 전략비축유(SPR)를 공동 방출하는 방안을 검토하고 나섰다.
영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 G7 고위 관계자를 인용해 파티흐 비롤 IEA 사무총장과 G7 재무장관들이 미국 동부시간 9일 오전 8시30분에 긴급회의를 열고 이 같은 방안을 논의할 예정이라고 보도했다. FT에 따르면 현재까지 미국을 포함한 3개국이 공동 방출 방안에 지지를 표명한 것으로 전해졌다.
관계자에 따르면 논의되는 방출 규모는 IEA 회원국이 보유한 전체 공공 비축유(약 12억4000만 배럴)의 25~30% 수준인 3~4억 배럴이다.
IEA 회원국 32개국은 유가 급등 등 에너지 위기에 대응하기 위해 전략비축유를 보유하고 있다. 이 제도는 1974년 아랍 산유국의 석유 금수 조치 이후 서방 국가에서 연료 부족 사태가 발생하자 도입됐다.
최근 국제 유가는 미국·이스라엘과 이란 간 군사 충돌 여파로 급등했다. 국제 유가 기준인 브렌트유는 10일 아시아 거래에서 한때 배럴당 116.71달러까지 오르며 전날 대비 약 24% 급등했다가, G7 회의 소식 이후 110.85달러로 상승 폭이 일부 축소됐다. 미국 서부텍사스산원유(WTI)도 한때 116.45달러까지 오르며 약 28% 상승했다가 108달러 수준으로 내려왔다.
미국 내 휘발유 가격도 상승세다. 미국 평균 휘발유 가격은 일주일 사이 갤런당 2.98달러에서 3.45달러로 상승했다.
유가 급등은 ‘어포더빌리티’(Affordability·생활비 부담) 문제로도 이어지기 때문에 오는 11월 중간선거를 앞둔 도널드 트럼프 대통령에게도 부담 요인으로 작용한다. FT는 일부 공화당 인사들을 인용해 트럼프 대통령이 국내 생활비 문제보다 외교 현안에 더 많은 시간을 할애하고 있다는 비판이 제기되고 있다고 전했다.
앞서 트럼프 대통령은 9일 자신의 트루스소셜에서 유가 급등에 대한 우려를 일축했다. 트럼프 대통령은 “이란 핵 위협이 제거되면 단기적으로 상승한 유가는 빠르게 하락할 것”이라며 “단기적인 유가 상승은 미국과 세계의 안전과 평화를 위한 매우 작은 대가다. 바보들만 다르게 생각할 것”이라고 주장했다.
IEA 회원국들은 창설 이후 지금까지 다섯 차례 전략비축유를 공동 방출했다. 가장 최근 방출은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 유가 급등에 대응하기 위해 이뤄졌다.
