대전 서구·유성구 “송전선로 건설사업 반대한다”

서철모 서구청장이 9일 주간업무회의에서 송전선로 건설사업 반대 입장을 표명하고 있다. 대전 서구 제공

그는 “정부와 한전은 송전선로 건설이 안정적인 국가 전력수급을 위해 필요한 사업이라고 하지만, 사업 추진 방식이 국가사업에 대한 불신과 지역 갈등을 야기하는 결과를 초래하고 있다”고 운을 뗐다.

그러면서 “송전선로 입지선정위원회 운영기간이 단축돼 주민 의견이 충분히 반영되지 못할 여지가 있다”며 “사업 대상지역을 결정할 때도 지자체가 광범위하게 지정되다 보니 최적·최단 노선에도 해당하지 않는 지역이 포함되는 문제가 발생한다”고 설명했다.

서 구청장은 “구민의 안전과 재산권이 침해되지 않도록 대응할 방침”이라고 말했다.

정용래 유성구청장이 지난달 27일 열린 송전선로 건설사업 대책 간담회에서 송전선로의 도심 통과에 대한 반대 입장을 밝히고 있다. 대전 유성구 제공

“국가 전력망 확충의 필요성은 이해하지만 유성구는 대규모 공동주택 단지와 생활권이 밀집된 지역”이라며 “도시 여건을 고려하지 않은 초고압 송전선로 경과 노선이 결정될 경우 수용하기 어렵다”라고 강조했다.

이어 “국도 1호선을 활용하는 방안도 충분히 검토해 볼 필요가 있다”며 “전국적으로 반복되는 송전선로 갈등을 줄이려면 기존 방식에서 벗어난 접근이 필요하다”고 했다.