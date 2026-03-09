‘알케론’ 개발총괄 롭 팔도 대표, GDC 2026 기조연설 참여
드림에이지의 신작 퍼블리싱 게임 ‘알케론’의 개발을 총괄한 롭 팔도 본파이어 스튜디오 대표가 세계 최대 게임 개발자 행사 ‘게임 개발자 컨퍼런스(GDC)’에 참가해 기조연설을 진행한다.
9일 드림에이지에 따르면 롭 팔도 대표는 오는 12일 오전 9시(현지 시간) 미국 샌프란시스코에서 열리는 ‘GDC 페스티벌 오브 게이밍’ 메인 스테이지에서 기조연설을 진행한다. 그는 ‘오래도록 기억되는 게임을 만드는 여정’을 주제로 강연에 나서 플레이어가 오래 몰입할 수 있는 게임을 만드는 과정과 개발 철학을 소개할 예정이다.
롭 팔도 대표는 전 블리자드 엔터테인먼트 최고 창의력 책임자(CCO)이자 본파이어 스튜디오 설립자다. 블리자드에서 약 17년간 근무하며 ▲스타크래프트2 ▲월드 오브 워크래프트 ▲디아블로3 등 개발에 참여했다. 2006년에는 타임지가 선정한 ‘세계에서 가장 영향력 있는 100인’에 이름을 올리기도 했다.
롭 팔도 대표는 블리자드를 나와 2016년 본파이어 스튜디오를 공동 창업했다. 스튜디오의 첫 작품 ‘알케론’은 지난달 스팀 데모를 공개하며 마지막 담금질에 들어갔다. 알케론은 45명의 플레이어가 3인 1팀으로 나뉘어 15개 팀이 경쟁하는 배틀로얄 PvP 게임이다.
