시사 전체기사

[속보] 靑 “금주 내 석유 최고가격제 시행되도록 신속 진행”

입력:2026-03-09 15:44
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 중동상황 관련 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이번엔 ‘리플’ 10만개…김거석 후원자 가상자산 기부
경찰, ‘로또청약·아들 병역특혜’ 의혹 이혜훈 강제수사
“단양에서 살아 보세요” 월 30만원 지원
전국 평균 휘발유값 1900원 돌파…美, 이란 공습 이후 처음
김민석 총리, 익산에 거처 마련…서울·전북 오가며 생활
“여긴 검은 기름비가 내린다”… 테헤란 석유저장고 폭발
“미사일 2발” 호르무즈 해협 예인선 침몰… 선원 3명 실종
민주 382명 vs 국힘 205명… 예비후보부터 판세는 ‘압도적 쏠림’
국민일보 신문구독