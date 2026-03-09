시사 전체기사 [속보] 靑 “금주 내 석유 최고가격제 시행되도록 신속 진행” 입력:2026-03-09 15:44 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 중동상황 관련 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 2 화나요 6 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령 “석유 최고가격제 신속하게 시행해야” 2 ‘이준석의 길 가겠다’는 조국… 강득구 “내 지역구로 직접 오라” 3 민주 382명 vs 국힘 205명… 예비후보부터 판세는 ‘압도적 쏠림’ 4 [속보] 靑 “금주 내 석유 최고가격제 시행되도록 신속 진행” 5 국민 203명 태운 전세기 UAE서 출발… 입국 수속 당시 대피 경보 아찔한 순간 해당분야별 기사 더보기 1 “대기 예약 1000명, 제주서도 와요”… 마운자로 품귀 사태 2 급락했던 코스닥 왜 오르지?… 외국인, 이례적 규모 매수세 3 코스피 서킷브레이커 발동…코스닥은 매도 사이드카 4 코스피 매도 사이드카 발동… 5.72% 급락 출발 5 정유사 원유 확보 안간힘… ‘호르무즈 여파’ 내달 초 본격화 해당분야별 기사 더보기 1 “폭언 들어도 ‘죄송합니다’부터”… 이상한 친절교육 2 “사고 당시 음주 상태 아니었다”… 이재룡, 경찰 진술 3 조주빈, 교도소서 ‘우수상’…롤링페이퍼엔 “징역 파이팅” 4 강북 모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개…20세 김소영 5 [단독] 민원 있었는데…인천 지게차 참사는 예견된 사고? 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 “이란 새 지도자 우리 승인 받아야” 경고에도…이란 하메네이 차남 지도자 선출 2 “미사일 2발” 호르무즈 해협 예인선 침몰… 선원 3명 실종 3 “독성가스에 검은 기름비”… 테헤란 석유저장고 폭발 여파 4 유가 100달러 돌파에 트럼프 “바보들” 말한 까닭? 5 트럼프도 이란도 갈팡질팡 ‘이상한 전쟁’ 해당분야별 기사 더보기 1 류지현 감독 “경우의 수 남았다…내일 선발 손주영” 2 한국, 대만에 연장패…호주전 8강 ‘경우의 수’ 남았다 3 17년 만의 WBC 무대서 호투 류현진 “경기에서 지면 의미 없어” 4 바이애슬론 김윤지, 한국 여자 최초 동계패럴림픽 금메달 5 ‘왕과 사는 남자’ 1000만 관객 돌파… 사극 중 네 번째 해당분야별 기사 더보기 1 ‘1000만 감독’ 장항준 “한번도 상상못해…관객이 ‘의의(意義)’ 가치에 공감” 2 한국인 토익 평균 686점…토익 최고득점 연령대는? 3 “나의 선태야”…김선태 개인 유튜브에 충주시가 단 댓글 4 [여긴 어디] 곡선의 자태와 화사한 색채… 벼랑 위 ‘봄처녀’ 5 안성재 ‘모수’ 미쉐린 2스타 복귀…후덕죽 ‘호빈’ 탈락 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 이번엔 ‘리플’ 10만개…김거석 후원자 가상자산 기부 경찰, ‘로또청약·아들 병역특혜’ 의혹 이혜훈 강제수사 “단양에서 살아 보세요” 월 30만원 지원 전국 평균 휘발유값 1900원 돌파…美, 이란 공습 이후 처음 김민석 총리, 익산에 거처 마련…서울·전북 오가며 생활 “여긴 검은 기름비가 내린다”… 테헤란 석유저장고 폭발 “미사일 2발” 호르무즈 해협 예인선 침몰… 선원 3명 실종 민주 382명 vs 국힘 205명… 예비후보부터 판세는 ‘압도적 쏠림’ 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요