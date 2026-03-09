85만 찾은 ‘고양콘’ BTS·임영웅 공연으로 열기 잇는다
지난해 85만 명의 관객을 끌어모은 ‘고양콘’이 올해도 대형 아티스트 공연으로 이어진다.
경기 고양시는 고양종합운동장에서 열리는 대형 콘서트 브랜드 ‘고양콘’을 중심으로 올해도 글로벌 공연과 대중 공연을 잇는 대형 공연 유치를 이어갈 계획이라고 9일 밝혔다.
올해 상반기에는 방탄소년단(BTS) 월드투어 공연이 예정돼 있으며, 하반기에는 가수 임영웅의 콘서트가 고양종합운동장에서 열릴 예정이다. 특히 BTS 공연은 컴백 이후 진행되는 월드투어의 시작을 알리는 무대로 알려지며 전 세계 팬들의 관심이 고양으로 집중되고 있다.
고양시는 공연 관람객 증가에 대비해 안전과 교통, 홍보 등을 포함한 통합 행정 지원을 준비하고 있다. 오는 20일에는 주요 부서와 경찰, 소방 등 유관기관이 참여하는 통합 행정지원계획 보고회를 열어 교통 관리와 안전 대책, 관광숙박시설 점검 등 구체적인 대응 방안을 논의할 예정이다.
고양종합운동장은 최근 콜드플레이, 오아시스, 지드래곤, 블랙핑크 등 세계적인 아티스트들의 공연이 잇따라 열리며 대형 스타디움 공연장으로 자리 잡았다. 2024년 이후 고양을 찾은 공연 관람객은 약 85만명에 달하며, 공연 수익은 약 125억원으로 집계됐다.
지금까지 총 26회의 공연이 열리면서 고양시는 대형 공연을 안정적으로 개최할 수 있는 운영 경험과 행정 역량을 축적했다. 글로벌 팝과 K-POP, 록, 힙합 등 다양한 장르의 공연이 이어지며 고양종합운동장은 국내외 공연 기획사들이 주목하는 공연 플랫폼으로 성장했다.
‘고양콘’이라는 명칭은 팬들 사이에서 자연스럽게 형성된 공연 브랜드로, 현재는 고양을 대표하는 문화 콘텐츠로 자리 잡고 있다. 과거 고양종합운동장은 전국체전과 인천아시안게임 등 스포츠 행사가 열리기도 했지만, 이후에는 활용도가 낮은 경기장으로 남아 있었다.
그러나 잠실종합운동장 리모델링과 상암경기장 공연 대관 제한 등으로 대형 공연장이 부족해지면서 고양시는 고양종합운동장을 공연 무대로 개방했다.
이후 2023년부터 ‘공연 거점도시’를 목표로 공연 인프라 활성화 사업을 추진하며 대관 제도 개선과 공연 기획사 협력 확대 등을 통해 공연 유치 환경을 조성했다.
시는 공연 당일 교통 관리와 순환버스 운영, 현장 안전관리 등 지원 체계를 운영하고 있으며, 이러한 행정 지원이 대형 공연 유치에 중요한 역할을 하고 있다고 설명했다.
고양종합운동장의 입지적 장점도 경쟁력으로 꼽힌다. 인천공항과 김포공항이 인접해 있고 지하철 3호선과 수도권광역급행철도 GTX-A가 연결돼 접근성이 뛰어나다.
특히 GTX-A 개통 이후 서울역에서 킨텍스까지 약 16분이면 이동할 수 있어 수도권 관람객들의 이동 편의성이 크게 높아졌다.
이동환 고양시장은 “고양콘은 단순한 공연을 넘어 도시의 문화와 경제를 움직이는 새로운 성장 동력이 되고 있다”며 “앞으로도 안정적인 공연 운영과 체계적인 행정 지원을 통해 공연 거점도시로서의 경쟁력을 높여가겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
