카메라 전문 업체 세기P&C, KLPGA 기대주로 구성된 골프단 창단

입력:2026-03-09 15:38
강가율·양서후·유다겸 영입

카메라 전문 업체 세기P&C가 여자 프로 골프단을 창단했다. 창단식을 마친 뒤 선수들이 포즈를 취하고 있다(왼쪽부터 양서후, 이봉훈회장, 강가율, 유다겸). WPS

카메라 전문 업체 세기P&C(회장 이봉훈)가 한국여자프로골프(KLPGA) 선수들로 구성된 골프단을 창단했다.

세기P&C는 지난 5일 세기빌딩에서 강가율을 비롯해 양서후, 드림투어 1승이 있는 유다겸이 주축인 골프단을 출범시켰다.

강가율은 “세기P&C와 함께 하게 되어 기쁘며, 글로벌 브랜드를 국내에 연결하며 끊임없이 도전해온 세기P&C의 에너지처럼, 밝고 당찬플레이를 하겠다”고 포부를 밝혔다.

양서후는 “세기P&C와 루키 시즌을 시작하게 돼 매우 영광”이라며 “올 시즌 겸손하지만 당당한 플레이를 앞세워 경쟁력있는 플레이를 보여드리겠다”는 각오를 밝혔다.

작년에 이어 올해도 세기P&C와 함께하는 유다겸은 “더욱 성장한 모습으로 보답하겠다”고 결기를 내보였다.

세기P&C 이봉훈 회장은 “세기P&C는 선수들이 최상의 컨디션에서 기량을 펼칠 수 있도록 아낌없는 지원을 이어갈 것”이라며 “선수들이 목표를 향해 성장할 수 있도록 함께 응원하겠다”는 뜻을 밝혔다.

세기P&C는 1977년에 창업한 사진·영상 장비 전문 기업으로, 글로벌 카메라 및 광학 브랜드의 국내 공식 수입·유통을 통해 사진, 영상 발전에 기여해 왔다. 2024년부터 드림투어 대회와 선수들을 후원하면서 KLPGA와 인연을 맺었다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

