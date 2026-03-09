‘머니터링’, 출시 6개월만에 가입자 20만 명 돌파

스마일게이트자산운용-퀀팃 투자 큐레이션 플랫폼

스마일게이트자산운용은 자사가 운영하는 AI 기반 투자정보 큐레이션 플랫폼 ‘머니터링(Moneytoring)의 가입자가 20만 명을 돌파했다고 9일 밝혔다. 출시 6개월 만이다.