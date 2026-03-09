달성군 다사읍에 1160억 투입 복합커뮤니티센터 건립

세계 아름다은 7대 도서관 설계 건축가 참여

대구 달성군 ‘다사 복합커뮤니티센터 및 환승주차장·다목적체육관’ 조감도. 달성군 제공

대구 달성군은 다사읍 일대에 세계적인 건축가의 철학이 담긴 초대형 복합 공공시설이 들어선다고 9일 밝혔다.



달성군은 ‘다사 복합커뮤니티센터 및 환승주차장·다목적체육관’ 건립 사업의 설계공모 당선작을 최종 선정했다. 당선의 주인공은 선진엔지니어링종합건축사사무소(대표 유태원)와 이아키텍츠(대표 이은영)의 공동 작품이다.



특히 설계에 참여한 이은영 건축가는 CNN이 선정한 ‘세계에서 가장 아름다운 7대 도서관(독일 슈투트가르트 시립도서관)’을 설계한 세계적 거장으로 이번 당선작 역시 독창적인 조형미와 뛰어난 공간 활용성을 인정받았다.



총사업비 1160억원(부지매입비 포함)이 투입되는 이번 사업은 다사권역 주민들의 문화·체육·복지 갈증을 한 번에 해소할 ‘복합 허브’ 역할을 맡는다. 지하 1층~지상 5층 규모(연면적 1만316㎡)의 복합커뮤니티센터에는 도서관을 비롯해 청소년센터, 다함께돌봄센터, 공동육아나눔터 등 세대를 아우르는 복지 시설이 대거 입주한다. 인근에 지하 1층~ 지상 2층 규모로 조성될 환승주차장 및 다목적체육관(연면적 8209㎡)은 생활체육 활성화와 지역 주차난 해소라는 두 마리 토끼를 잡을 계획이다.



달성군은 설계안을 군민과 공유하기 위해 9일부터 사흘간 군청 2층 로비에서 당선작 모형과 패널을 전시한다. 오는 12일부터 31일까지는 현장 접근성을 높이기 위해 다사읍 행정복지센터로 장소를 옮겨 전시를 이어간다. 군은 이번 당선작을 토대로 설계 용역과 행정 절차를 거쳐 오는 2029년 하반기 준공을 목표로 속도감 있게 사업을 추진할 방침이다.



최재훈 달성군수는 “세계적 역량을 갖춘 설계자와 함께 다사권역의 모든 세대와 계층을 하나로 묶는 복합 문화 앵커 시설을 선보이게 되어 기대가 크다”며 “문화, 교육, 체육 서비스를 한 공간에서 누리는 고품격 인프라를 차질 없이 완공해 군민들이 일상에서 피부로 체감하는 정주 여건의 질적 도약을 이끌어내겠다”고 밝혔다.



대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr



