현대차 전주공장 추락사…2차 하청 안전관리자 추가 입건
지난해 전북 완주 현대자동차 전주공장에서 발생한 노동자 추락 사망 사고와 관련해 2차 하청업체 안전관리자가 추가로 입건됐다.
전북경찰청 형사기동대 중대재해수사팀은 업무상과실치사 혐의로 2차 하청업체 소속 안전관리자 A씨를 불구속 입건했다고 9일 밝혔다.
A씨는 현대차 전주공장에서 발생한 노동자 추락 사고와 관련해 안전관리 의무를 제대로 이행하지 않은 혐의를 받는다.
앞서 지난해 10월 3일 오후 9시28분쯤 완주군 봉동읍 현대차 전주공장에서 2층 바닥 철거 작업을 하던 노동자 B씨(50대)가 약 5m 아래로 추락했다.
B씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. B씨는 A씨가 소속된 2차 하청업체의 계약직 노동자인 것으로 파악됐다.
사고 이후 경찰은 공장 압수수색과 함께 1차 하청업체 안전관리자를 입건하는 등 수사를 진행해 왔다.
경찰 관계자는 “A씨에 대한 피의자 조사를 한 차례 진행했다”며 “추가 입건 가능성도 열어두고 수사 중”이라고 말했다.
완주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사