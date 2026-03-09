박형준 3선 도전 선언…주진우와 부산시장 경선 구도
박형준 “글로벌 허브도시 완성”…3선 도전
주진우 출마…국힘 부산시장 경선 2파전
박형준 부산시장이 6·3 지방선거에서 3선 도전을 공식 선언하면서 국민의힘 부산시장 후보 경선이 본격화됐다. 앞서 출마를 선언한 주진우 국민의힘 의원(부산 해운대갑)과의 양자 대결 구도가 형성되며 당내 경쟁이 불가피해졌다.
박 시장은 9일 부산시청 앞 광장에서 기자들과 만나 “글로벌 허브도시 부산과 다시 태어나도 살고 싶은 행복도시 부산을 완성하기 위해 다음 임기에 도전한다”고 밝혔다.
그는 “국민의힘을 비롯한 보수 세력이 위기를 맞고 있다”며 “이번 지방선거는 대한민국 정치가 균형을 잡고 민주주의와 민주공화국 속에서 견제와 균형을 유지할 수 있느냐를 판가름하는 선거”라고 말했다. 이어 “부산이 보수 세력의 위기를 구하고 대한민국을 지킬 수 있는 보루라고 생각한다”고 강조했다.
박 시장은 당내 경선과 관련해 “국민의힘과 부산 보수 세력이 어떤 비전과 역량을 갖고 있는지 보여줄 수 있는 기회”라며 “그 과정에서 부산 발전을 위해 시정을 제대로 이끌어 왔는지도 시민들에게 보여주는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
앞서 주 의원은 이날 부산시의회에서 기자회견을 열고 부산시장 출마를 공식 선언했다. 그는 “부산을 글로벌 해양수도로 재탄생시키겠다”며 “20·30·40세대를 전면에 발탁해 젊고 강한 부산을 만들겠다”고 말했다.
주 의원은 해운·항만·금융 산업 생태계 구축과 청년 정책 확대 등을 핵심 공약으로 제시했다. 또 가덕도 신공항과 부산형 급행철도, 부울경 행정통합 등 지역 현안 추진에 속도를 내겠다고 강조했다.
그는 “부산의 새로운 도약을 위해서는 기존 방식의 연장만으로는 부족하다”며 “부산 시민의 변화 요구를 담아낼 수 있는 새로운 리더십이 필요하다”고 말했다.
이에 따라 국민의힘 부산시장 후보는 박 시장과 주 의원 간 경선을 통해 결정될 가능성이 높아졌다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
