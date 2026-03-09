24년간 헌혈 200회… 조성열 해양경찰관 “생명 나눔 실천”
인천해양경찰서는 인천해양경찰서 소속 조성열(38) 경사가 지난 8일 대한적십자사를 통해 헌혈 200회를 달성했다고 9일 밝혔다.
조 경사는 학창시절 처음 헌혈을 접한 이후 지금까지 오랜 기간 꾸준히 헌혈에 참여하며 생명 나눔을 실천하고 있다. 바쁜 근무 속에서도 시간을 내 헌혈에 동참하며 혈액 수급 안정과 이웃 사랑도 실천 중이다. 앞서 헌혈 100회를 달성했을 당시에도 꾸준한 헌혈 활동으로 지역사회에 귀감이 됐다.
조 경사는 “헌혈은 누구나 실천할 수 있는 가장 직접적인 봉사라고 생각한다”며 “작은 실천이지만 누군가에게는 소중한 생명을 이어주는 도움이 될 수 있어 계속 참여하고 있다”고 강조했다. 이어 “앞으로도 건강이 허락하는 한 헌혈을 지속하며 주변에 도움이 되는 삶을 살아가고 싶다”고 덧붙였다.
인천해경 관계자는 “조 경사의 헌혈 200회 달성은 생명 존중과 이웃 사랑을 몸소 실천한 의미 있는 사례”라며 “이러한 나눔 문화가 지역 사회에 널리 확산되기를 기대한다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
