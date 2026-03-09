인천항만공사, 갯벌 생태계 복원 위한 염생식물 파종

인천항만공사 임직원 등이 소래습지 생태공원에서 염생식물을 파종하고 있다. IPA 제공

염생식물은 바닷가 등 염분이 많은 토양에서 자라는 식물이다. 탄소흡수 속도가 육상 식물 대비 50배 빠른 특징이 있다. 염생식물을 통해 흡수·저장되는 탄소인 블루카본은 최근 기후변화 대응을 위한 중요한 자연기반 해법으로 주목받고 있다.

이번 염생식물 파종은 갯벌 생태계 복원과 탄소 흡수원 확대를 위한 ‘하이 블루카본’ 프로젝트로 추진됐다. 관계기관 직원 및 시민 50여명이 참여해 100㎏ 규모의 해홍 종자를 파종하며 염생식물 군락지 조성의 시작을 알렸다.

인천대학교(환경융합기술연구원·인천강소특구사업단)의 모니터링을 통해 연안 생태계 복원과정을 과학적으로 검증하는 등 인천지역 민·관·공·학 협력으로 소래습지의 생태적 가치를 널리 알릴 수 있을 것으로도 기대된다.

신재완 공사 이에스지(ESG)경영실장은 “블루카본 조성사업은 탄소중립 실현과 해양 생태계 보전을 이룰 수 있는 중요한 활동”이라며 “앞으로도 지역사회와 함께 지속가능한 환경 가치를 창출하는 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.