세계여성의날 맞아 여성 리더십 한자리에

서울시여성가족재단, 서울여성플라자서 기념행사 개최… 500여 명 참석

‘여성의 오늘, 서울의 미래가 되다’… 서울여성상 첫 시상·미래 비전 선포

지난 5일 서울여성플라자에서 열린 서울시여성가족재단 주최 세계여성의날 기념행사에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시여성가족재단 제공

서울시여성가족재단이 세계여성의날을 맞아 여성 리더십의 가치를 공유하고 연대를 다지는 자리를 마련했다. 다양한 분야에서 활동하는 여성들이 한자리에 모여 서울의 미래 비전을 함께 그려보는 뜻깊은 시간이었다.



서울시여성가족재단은 지난 5일 서울여성플라자 1층 피움서울에서 세계여성의날 기념행사를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 김병민 서울시 정무부시장, 최호정 서울시의회 의장, 에밀리아 가토 주한이탈리아 대사, 이명선 서울시여성가족재단 이사장 등 여성단체와 기관 관계자 500여 명이 참석했다.

서예가 장천 김성태가 지난 5일 서울여성플라자에서 열린 서울시여성가족재단 주최 세계여성의날 기념행사에서 ‘여성의 오늘, 서울의 미래가 되다’라는 주제로 캘리그래피 퍼포먼스를 선보이고 있다. 서울시여성가족재단 제공

행사는 ‘여성의 오늘, 서울의 미래가 되다’를 대주제로 진행됐다. 서예가 장천 김성태의 대형 캘리그래피 퍼포먼스로 막을 올린 뒤 주요 기관 단체장들이 무대에 올라 ‘스마트 우먼, 스마트시티 서울’을 슬로건으로 한 서울 여성 미래 비전 선포식을 가졌다. 선포식에서는 스마트 안전, 스마트 돌봄, 스마트 일자리, 스마트 거버넌스 등 4개 분야를 중심으로 여성과 도시의 동반 성장을 위한 방향이 제시됐다.



축사에 나선 김병민 서울시 정무부시장은 경력단절 문제를 언급하며 여성 정책의 중요성을 강조했다. 김 부시장은 “경력단절은 개인의 문제가 아니라 사회 전체가 함께 풀어야 할 과제”라며 “현장에서 분투하는 여성들이 안정적으로 역량을 펼칠 수 있도록 촘촘한 정책 지원을 이어가겠다”고 말했다.



최호정 서울시의회 의장은 가사와 돌봄 노동의 사회적 가치를 재조명해야 한다고 강조했다. 그는 “가사와 돌봄 노동이 사회적으로 정당한 평가를 받을 수 있도록 제도적 기반을 강화해야 한다”며 “서울시여성가족재단이 그 중심에서 중요한 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.

서울시 홍보대사인 배우 박진희가 지난 5일 서울여성플라자에서 열린 서울시여성가족재단 세계여성의날 기념행사에서 ‘환경과 일상의 돌봄’을 주제로 특별강연을 하고 있다. 서울시여성가족재단 제공

이날 행사에서는 올해 처음 제정된 ‘서울여성상’ 시상식도 열렸다. 양성평등과 도시 발전에 기여한 여성 12명이 수상의 영예를 안았다. 심사위원장을 맡은 허명 한국여성단체협의회장은 “여성 리더십을 도시 경쟁력의 핵심 가치로 세우겠다는 의지를 담아 수상자를 선정했다”며 “공공성과 책임성, 사회적 영향력을 기준으로 선정된 수상자들의 실천은 서울의 미래를 한층 단단하게 만드는 동력이 될 것”이라고 밝혔다.



2부 순서에서는 서울시 홍보대사인 배우 박진희가 특별강연에 나섰다. ‘환경과 일상의 돌봄’을 주제로 진행된 강연에서 그는 일상 속 작은 실천이 공동체의 안전과 지속가능성을 지키는 힘이 될 수 있다고 강조했다. 개인의 선택이 사회의 변화를 이끌 수 있다는 메시지는 참석자들의 깊은 공감을 이끌어냈다.

박정숙 서울시여성가족재단 대표이사가 지난 5일 서울여성플라자에서 열린 세계여성의날 기념행사에서 개회사를 하고 있다. 서울시여성가족재단 제공

박정숙 서울시여성가족재단 대표이사는 “각자의 자리에서 변화를 만들어온 여성 리더들의 열정을 현장에서 생생히 느낄 수 있었다”며 “유리천장을 깨는 것을 넘어 서로의 손을 맞잡고 함께 들어 올리는 연대의 힘이 서울의 미래를 더욱 단단하게 만들 것”이라고 말했다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



