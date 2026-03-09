경찰, ‘로또청약·아들 병역특혜’ 의혹 이혜훈 강제수사
경찰이 이재명 정부의 첫 기획예산처 장관 후보자였던 이혜훈 전 의원의 아파트 부정 청약 의혹 수사를 위해 강제수사에 나섰던 것으로 파악됐다.
박정보 서울경찰청장은 9일 기자간담회에서 서울경찰청 금융범죄수사대가 이달 초 이 전 의원의 자택 등 5곳을 압수수색했다고 밝혔다.
경찰은 압수물 분석이 마무리되는대로 이 전 의원 소환 조사에 나설 것으로 보인다.
이 전 의원은 결혼한 장남을 부양가족으로 포함한 ‘위장 미혼’을 통해 가점을 부풀려 서울 서초구 반포동 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 의혹을 받았다.
그는 청약 당첨 1년여 만에 40억원 상당의 수익을 거둔 것으로 알려졌다.
앞서 사법정의바로세우기시민행동 등 시민단체들은 이 전 의원을 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등 혐의로 경찰에 고발했다.
비판 여론이 거세지면서 이 전 의원의 장관 지명은 지난달 25일 철회됐다.
이 전 의원은 이 외에도 보좌관 갑질·장남 연세대 입시 의혹 등 총 8개 혐의로 고발돼 경찰 수사선상에 오른 상태다.
고발장을 접수한 서울 방배경찰서는 서울경찰청 금융범죄수사대로 사건을 이첩했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
