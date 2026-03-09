부천시, 중동 위기에 ‘유가·물가·기업 안정’ 선제 대응
경기 부천시는 9일 중동지역 정세 불안에 따른 국제 유가와 물가 상승 부담에 선제 대응하기 위해 시청 창의실에서 ‘중동 상황 유가 및 물가 관련 비상경제 점검회의’를 열었다.
앞서 지난 4일엔 ‘지역 민생안정 대책회의’를 통해 중동발 위기에 대응하는 민생 전담 조직(TF)을 구성했고, 이날 회의에선 유가·난방비·기업 피해·취약계층 보호 등 분야별 세부 대책을 점검했다.
시는 앞으로 유가 및 물류비 상승에 따른 시민과 중소기업의 부담을 줄일 수 있도록 주유소 협회 등 관련 단체와 협력해 가격 안정을 유도하기로 했다. 한국석유공사가 운영하는 유가정보 사이트 오피넷 등을 통해서는 시민에게 지역 내 최저가 주유소 정보를 안내하고 품질관리원과 연계해 품질 미달·가짜 석유 판매 등의 불공정 행위를 집중 단속한다.
또 중동 현지에 진출한 지역 기업의 거래·물류 현황을 상시 확인하고 ‘중동 상황 피해 애로사항 접수 전용 창구’와 기업지원 전담 TF를 통해 피해 상황을 빠르게 접수·상담하는 등 현장 대응력을 강화할 계획이다. 수출입·물류 지연과 물류비 상승 상황 역시 지속 모니터링하고 상공회의소·경기신용보증재단·연구개발(R&D) 기관과 네트워크를 유지해 유형에 따른 자금 지원과 제도 개선 건의 등 맞춤형 지원책을 검토한다.
저소득 취약계층 보호를 위해선 ‘경기도 안전취약계층 난방비 지원 사업’을 적극 활용해 긴급 난방비를 지원한다. 난방비 예산 조기 소진에 대비해선 경기도와 긴밀한 협업 체계를 유지하고 필요할 경우 추가 지원 건의를 할 방침이다.
생필품과 가공식품 등 서민 체감 품목에 대해선 물가 모니터링을 월 2회 이상 하고 가격표시제 이행 여부와 폭리 행위 여부를 집중 점검해 이상징후 발생 시 관계기관과 정보를 공유한다. 부천페이 인센티브 확대, 소상공인 특례보증 조기 지원 등 지역화폐 연계 소비 촉진과 경영 부담 완화 방안도 병행한다.
이와 함께 공직기강 확립과 비상근무 체계를 강화하고 중동지역 특별여행주의보 발령에 따라 공무 국외출장을 자제하는 등 안정적인 시정 운영을 위해 최선을 다할 예정이다. 시와 구청 공직자를 대상으로는 차량 2부제 등 에너지 절감 방안도 단계적으로 검토해 중동발 유가 불안에 적극 동참한다.
이외에도 중동 현지에 체류 중인 부천시민 현황을 계속 파악하고 외교부 등 관계기관과 협력해 안전 귀국과 현지 지원에 차질이 없도록 한다. 재난안전상황실 24시간 상황관리 체계를 지속하는 한편 재난문자 발송과 다중이용시설 안전점검을 강화해 시민 안전도 함께 챙긴다. 민생경제 안정 TF는 이번 중동발 위기가 사라질 때까지 상시 유지하며 상황 변화에 따라 관계부서·기관과의 대책 회의도 수시로 연다.
조용익 부천시장은 “국제 정세 불안이 유가와 물가, 난방비, 기업 활동 등 민생 전반에 영향을 줄 수 있는 매우 민감한 시기인 만큼 시는 변화의 흐름을 면밀하게 살피면서 선제적으로 대응하겠다”며 “정부와 경기도, 관계기관과 정보를 긴밀히 공유하고 협력해 시민이 체감할 수 있는 민생 안전망 마련에 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
