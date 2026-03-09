부천시, 중동 위기에 ‘유가·물가·기업 안정’ 선제 대응

중동 상황 유가 및 물가 관련 비상경제 점검회의. 부천시 제공

시는 앞으로 유가 및 물류비 상승에 따른 시민과 중소기업의 부담을 줄일 수 있도록 주유소 협회 등 관련 단체와 협력해 가격 안정을 유도하기로 했다. 한국석유공사가 운영하는 유가정보 사이트 오피넷 등을 통해서는 시민에게 지역 내 최저가 주유소 정보를 안내하고 품질관리원과 연계해 품질 미달·가짜 석유 판매 등의 불공정 행위를 집중 단속한다.

또 중동 현지에 진출한 지역 기업의 거래·물류 현황을 상시 확인하고 ‘중동 상황 피해 애로사항 접수 전용 창구’와 기업지원 전담 TF를 통해 피해 상황을 빠르게 접수·상담하는 등 현장 대응력을 강화할 계획이다. 수출입·물류 지연과 물류비 상승 상황 역시 지속 모니터링하고 상공회의소·경기신용보증재단·연구개발(R&D) 기관과 네트워크를 유지해 유형에 따른 자금 지원과 제도 개선 건의 등 맞춤형 지원책을 검토한다.

민생경제 안정 TF는 이번 중동발 위기가 사라질 때까지 상시 유지하며 상황 변화에 따라 관계부서·기관과의 대책 회의도 수시로 연다.