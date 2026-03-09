충남동물위생시험소, 6월까지 젖소 결핵병 공동 검진
충남도 동물위생시험소는 민간 공수의사와 함께 ‘젖소 결핵병 공동검진 사업’을 추진한다고 9일 밝혔다.
민간 공수의사 45명은 오는 6월까지 아산·예산 등 10개 시군 농가의 1세 이상 젖소 2만7000여 마리를 대상으로 검진을 진행할 계획이다.
시험소는 검진 과정에서 발생할 수 있는 민원을 최소화하고 방역 수칙을 준수하도록 공수의사에 대한 교육을 강화할 방침이다.
조수일 도 동물위생시험소장은 “가축전염병 유입을 차단하고, 도민이 신뢰할 수 있는 청정 축산물 공급 기반을 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
도 동물위생시험소는 지난해 민간 공수의사 43명을 투입해 2만6566마리를 대상으로 검진을 진행해 결핵 양성축 27마리를 색출했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
