충남동물위생시험소, 6월까지 젖소 결핵병 공동 검진

입력:2026-03-09 14:22
충남도청사와 내포신도시. 충남도 제공

충남도 동물위생시험소는 민간 공수의사와 함께 ‘젖소 결핵병 공동검진 사업’을 추진한다고 9일 밝혔다.

민간 공수의사 45명은 오는 6월까지 아산·예산 등 10개 시군 농가의 1세 이상 젖소 2만7000여 마리를 대상으로 검진을 진행할 계획이다.

시험소는 검진 과정에서 발생할 수 있는 민원을 최소화하고 방역 수칙을 준수하도록 공수의사에 대한 교육을 강화할 방침이다.

조수일 도 동물위생시험소장은 “가축전염병 유입을 차단하고, 도민이 신뢰할 수 있는 청정 축산물 공급 기반을 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

도 동물위생시험소는 지난해 민간 공수의사 43명을 투입해 2만6566마리를 대상으로 검진을 진행해 결핵 양성축 27마리를 색출했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

