세종시·하나금융그룹, 올해 중 ‘세종사랑카드’ 새롭게 출시

시는 9일 시청 세종실에서 ‘세종사랑카드 기반 금융 혜택 제공 및 지역경제 활성화를 위한 상호 협력 협약’을 체결했다.

협약에 따라 각 기관은 세종시민 맞춤형 혜택 제공, 카드 이용 실적 등에 따른 기금 조성, 조성 재원의 소상공인 지원사업 연계, 시민을 위한 공동 협력사업 발굴 등에 힘을 모으기로 했다.

특히 세종사랑카드 사용 금액의 0.1%, 지정 통장의 연평잔 0.1%와 연계해 지역경제 지원을 위한 별도 기금도 마련했다.

활용한 시민 우대 할인 혜택 등 복지정책도 단계적으로 확대한다는 계획이다.

최민호 세종시장은 “이번 협약은 시민의 일상과 지역경제를 연결하는 새로운 민관 협력 모델을 구축하는 첫걸음”이라며 “

세종사랑카드가 지역 소비를 촉진하고 소상공인·시민이 함께 혜택을 누리는 상생의 상징으로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.