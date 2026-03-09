시사 전체기사

[속보] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개…20세 김소영

입력:2026-03-09 14:08
수정:2026-03-09 14:30
약물이 든 음료로 남성 2명을 살해한 ‘강북 모텔 연쇄살인 사건’ 피의자의 신상정보가 9일 공개됐다.

서울북부지검은 이날 오후 이 사건 피의자 김소영(20)의 이름과 나이, 머그샷(범죄자 인상착의 기록사진)을 공개했다.

김소영은 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 이 중 2명은 숨졌으며 1명은 치료를 받고 회복했다.

그는 경찰 조사에서 “처방받은 정신과 약을 숙취해소제에 타서 들고 다니다 남성들에게 건넨 건 사실”이라면서도 “피해자들이 숨질 줄은 몰랐다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 김소영에게 살인 고의가 있었던 것으로 판단하고 지난달 19일 김씨에게 살인 혐의를 적용해 검찰에 구속 송치했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

