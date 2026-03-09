시사 전체기사

320만 메가시티 수장 누가?…초대 전남광주특별시장 선거전 본격화

입력:2026-03-09 14:05
공유하기
글자 크기 조정

입지자들 예비후보 등록 등 선거 채비
20조 활용·에너지 등 각종 공약 발표
민주, 시민배심원제 빠진 경선룰 논란


6·3 지방선거를 두 달여 앞두고 초대 전남광주특별시장 선거전이 본격화된다. 인구 320만의 메가시티의 수장을 뽑는 이번 선거는 단순한 지자체장 선출을 넘어 대한민국 지방분권 역사의 새 이정표가 될 전망이다.

전남광주특별시장 선거에 출마하는 김영록 전남도지사는 9일 오후 광주 서구 광주시선관위를 찾아 예비후보 등록을 한 뒤 10일엔 출마 선언을 하고 본격적인 선거전에 돌입한다. 현직 단체장의 경우 예비후보로 등록하면 직무가 정지된다. 김 지사는 이날 “7년 9개월간 봉직했던 전남도지사직을 잠시 내려놓고, 서울시와 경쟁하는 전남광주특별시장의 자격을 얻겠다”고 포부를 밝혔다.

강기정 광주시장은 같은 날 30조 규모 대기업 투자 펀드 조성을 사실상 첫 공약으로 내세웠다. 그는 “정부가 통합특별시에 지원하는 20조원 중 3조원을 마중물로 30조원 규모 대기업 투자 펀드를 조성해 반도체·인공지능·에너지 등 글로벌 기업에 직접 투자하고, 투자 수익이 지역에 재투자되는 선순환 구조를 만들겠다”고 밝혔다. 강 시장은 민주당 본경선이 시작되는 이달 말쯤 예비후보 등록을 한다는 계획이다.

더불어민주당 민형배·정준호 국회의원도 이날 각각 에너지·여성 공약을 발표하는 등 일찌감치 표밭을 다지고 있다. 국회 행안위원장으로 통합 특별법 통과에 주력해 왔던 신정훈 국회의원 역시 최근 ‘반값 전기 공급’을 1호 공약으로 제시하는 등 선거전에 뛰어든 상태다.

민주당 경선 후보는 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사, 민형배·신정훈·이개호 국회의원·이병훈 민주당 호남특위 수석부위원장, 정준호·주철현 국회의원 등 모두 8명이다. 이들은 저마다 ‘지방소멸 극복’ ‘일자리’ 등을 키워드로 수도권 일극체제에 맞선 통합 특별시를 완성하겠다며 지지를 호소하고 있다.

반면, 민주당 경선 과정에서 진통도 예상된다. 이미 강기정 시장과 신정훈·이개호·정준호 의원 등 4명은 초대 전남광주특별시장 경선에서 시민공천배심원제가 배제된 데 대해 우려를 표명하기도 했다. 이들은 “경선의 투명성과 시민 참여를 극대화하기 위해 기존에 제안된 시민공천배심원제 도입을 다시 한 번 심도 있게 검토하고 이를 관철해 줄 것을 요청한다”고 밝혔다. 이와 관련 강 시장은 “새로운 지방자치단체가 탄생하는 것인데, 경선 방식 문제는 차치하더라도 일정이 (너무 급해) 이해할 수 없다”는 입장을 밝히기도 했다.

국민의힘과 조국혁신당, 진보당 등 야권은 선거구역이 확대된 만큼 전략공천으로 단일후보를 내세울지 등 내부 논의를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

지역 정가 관계자는 “초대 통합 특별시장은 전남과 광주 양 지역의 정서적 결합을 이끌어낼 상징성과 실질적인 경제 통합을 이룰 추진력을 동시에 갖춰야 한다”며 “또 선거 과정에서 통합에 따른 효과 등 지역 발전 비전을 지역민들에게 제시해야 할 것”이라고 말했다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
경찰, ‘로또청약·아들 병역특혜’ 의혹 이혜훈 강제수사
“단양에서 살아 보세요” 월 30만원 지원
[속보] 전국 평균 휘발유값 1900원 돌파…美, 이란 공습 이후 처음
김민석 총리, 익산에 거처 마련…서울·전북 오가며 생활
“여긴 검은 기름비가 내린다”… 테헤란 석유저장고 폭발
“미사일 2발” 호르무즈 해협 예인선 침몰… 선원 3명 실종
민주 382명 vs 국힘 205명… 예비후보부터 판세는 ‘압도적 쏠림’
서울 아파트 월세 150만원 시대… 임대 아파트로 눈길 돌리는 수요자
국민일보 신문구독