320만 메가시티 수장 누가?…초대 전남광주특별시장 선거전 본격화

6·3 지방선거를 두 달여 앞두고 초대 전남광주특별시장 선거전이 본격화된다. 인구 320만의 메가시티의 수장을 뽑는 이번 선거는 단순한 지자체장 선출을 넘어 대한민국 지방분권 역사의 새 이정표가 될 전망이다.
전남광주특별시장 선거에 출마하는 김영록 전남도지사는 9일 오후 광주 서구 광주시선관위를 찾아 예비후보 등록을 한 뒤 10일엔 출마 선언을 하고 본격적인 선거전에 돌입한다. 현직 단체장의 경우 예비후보로 등록하면 직무가 정지된다. 김 지사는 이날 “7년 9개월간 봉직했던 전남도지사직을 잠시 내려놓고, 서울시와 경쟁하는 전남광주특별시장의 자격을 얻겠다”고 포부를 밝혔다.
강기정 광주시장은 같은 날 30조 규모 대기업 투자 펀드 조성을 사실상 첫 공약으로 내세웠다. 그는 “정부가 통합특별시에 지원하는 20조원 중 3조원을 마중물로 30조원 규모 대기업 투자 펀드를 조성해 반도체·인공지능·에너지 등 글로벌 기업에 직접 투자하고, 투자 수익이 지역에 재투자되는 선순환 구조를 만들겠다”고 밝혔다. 강 시장은 민주당 본경선이 시작되는 이달 말쯤 예비후보 등록을 한다는 계획이다.
더불어민주당 민형배·정준호 국회의원도 이날 각각 에너지·여성 공약을 발표하는 등 일찌감치 표밭을 다지고 있다. 국회 행안위원장으로 통합 특별법 통과에 주력해 왔던 신정훈 국회의원 역시 최근 ‘반값 전기 공급’을 1호 공약으로 제시하는 등 선거전에 뛰어든 상태다.
민주당 경선 후보는 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사, 민형배·신정훈·이개호 국회의원·이병훈 민주당 호남특위 수석부위원장, 정준호·주철현 국회의원 등 모두 8명이다. 이들은 저마다 ‘지방소멸 극복’ ‘일자리’ 등을 키워드로 수도권 일극체제에 맞선 통합 특별시를 완성하겠다며 지지를 호소하고 있다.
반면, 민주당 경선 과정에서 진통도 예상된다. 이미 강기정 시장과 신정훈·이개호·정준호 의원 등 4명은 초대 전남광주특별시장 경선에서 시민공천배심원제가 배제된 데 대해 우려를 표명하기도 했다. 이들은 “경선의 투명성과 시민 참여를 극대화하기 위해 기존에 제안된 시민공천배심원제 도입을 다시 한 번 심도 있게 검토하고 이를 관철해 줄 것을 요청한다”고 밝혔다. 이와 관련 강 시장은 “새로운 지방자치단체가 탄생하는 것인데, 경선 방식 문제는 차치하더라도 일정이 (너무 급해) 이해할 수 없다”는 입장을 밝히기도 했다.
국민의힘과 조국혁신당, 진보당 등 야권은 선거구역이 확대된 만큼 전략공천으로 단일후보를 내세울지 등 내부 논의를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.
지역 정가 관계자는 “초대 통합 특별시장은 전남과 광주 양 지역의 정서적 결합을 이끌어낼 상징성과 실질적인 경제 통합을 이룰 추진력을 동시에 갖춰야 한다”며 “또 선거 과정에서 통합에 따른 효과 등 지역 발전 비전을 지역민들에게 제시해야 할 것”이라고 말했다.
