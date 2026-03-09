대전시, 우주·로봇 기업과 전략산업 강화 나서
대전시가 6대 전략산업의 경쟁력 강화를 위해 우주·로봇 분야 핵심 기업들과 힘을 모으기로 했다.
시와 대전테크노파크·대전투자금융은 9일 대전시청에서 국내 초소형 위성 선두 주자인 나라스페이스테크놀로지, 사족보행 로봇 혁신 기업 라이온로보틱스와 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 잠재력을 갖춘 기업이 대전에서 안정적으로 성장할 수 있도록 행정·투자·기술사업화까지 연계하는 것에 초점을 맞췄다.
최근 코스닥 상장에 성공한 나라스페이스는 초소형 위성의 설계·제작·발사·운영뿐 아니라 위성영상 데이터 분석 플랫폼까지 아우르는 통합 솔루션 우주 기업이다. 이달 대전테크노파크 IT벤처타운에 R&D센터를 열고 연구개발 거점을 대전으로 확장한다.
나라스페이스가 자체 개발한 지구관측 위성 ‘옵저버-1A’는 지구 관측과 영상 데이터 수집을 위해 제작됐다. 고해상도 영상을 확보할 수 있어 재난 대응과 환경 모니터링, 국토 관리 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 여기에 인공지능(AI) 기반 분석기술까지 결합해 데이터 수집부터 서비스 제공까지 원스톱으로 제공하는 시스템을 구축했다.
대전에 본사를 둔 라이온로보틱스는 황보제민 KAIST 기계공학과 교수가 창업한 기술 기반 기업이다. 이들이 개발한 사족보행 로봇 ‘라이보2’는 강화학습 기반의 보행 AI를 적용해 복잡한 지형에서도 안정적인 기동이 가능하다. 최대 8시간 동안 구동할 수 있으며 마라톤 풀코스 완주에도 성공했다.
라이온로보틱스는 방산과 재난 대응, 산업 안전 분야에서의 활용성을 인정받아 ‘2025 방산혁신기업 100’에 선정되기도 했다. 향후 군·공공·민간 산업 현장의 차세대 무인 플랫폼으로 사업 영역을 확장한다는 계획이다.
시는 중앙부처의 R&D 실증 국비 사업을 공동 발굴하는 한편 기업들과 협력해 글로벌 전략 과제를 도출한다는 방침이다.
이장우 대전시장은 “기업이 대전에서 연구개발과 투자, 공간을 함께 연계받으며 성장하는 산업 생태계를 만들겠다”며 “대전을 세계적인 전략산업 중심 도시로 만들겠다”고 말했다
