대전시, 우주·로봇 기업과 전략산업 강화 나서

이장우(가운데) 대전시장과 대전테크노파크, 대전투자금융 및 우주·로봇 기업 관계자들이 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

는 강화학습 기반의 보행 AI를 적용해 복잡한 지형에서도 안정적인 기동이 가능하다.

마라톤 풀코스 완주에도 성공했다.

라이온로보틱스는 방산과 재난 대응, 산업 안전 분야에서의 활용성을 인정받아 ‘2025 방산혁신기업 100’에 선정되기도 했다. 향후 군·공공·민간 산업 현장의 차세대 무인 플랫폼으로 사업 영역을 확장한다는 계획이다.