“소주 4잔 마셨다”…‘술타기’ 의혹 이재룡 음주운전 시인
서울 강남 한복판에서 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡(62)씨가 경찰에 음주운전 사실을 시인한 것으로 전해졌다.
9일 경찰 등에 따르면 이씨 측은 사고 이튿날인 지난 7일 “소주 4잔을 마시고 차를 몰았으며 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다”는 취지로 경찰에 진술했다.
앞서 이씨는 지난 6일 오후 11시5분 서울 지하철 7호선 청담역 인근에서 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는다. 사고 직후 자신의 집에 차량을 주차한 뒤 지인의 집에서 경찰에 검거됐다.
이후 음주 측정을 진행한 결과 혈중알코올농도가 면허정지 수준이었던 것으로 전해졌다. 그러나 당시 조사에서 “지인의 집에서 술을 마신 것”이라며 혐의를 부인했었다.
일각에서는 음주 사고 뒤 추가로 술을 마셔 음주 측정을 방해하는 이른바 ‘술 타기’ 의혹을 제기하기도 했다. 그러나 이씨 측은 “사고 발생 전부터 예정돼 있던 약속에 참여한 것일 뿐 사고 이후 음주측정을 방해할 목적으로 추가 음주를 한 것은 아니다”라고 해명한 바 있다.
서울 강남경찰서는 도로교통법상 사고 후 미조치 혐의 등으로 이씨를 입건 전 조사 중이다. 박정보 서울경찰청장은 정례 기자간담회에서 “(이씨가) 곧 출석 요구에 응할 것”이라며 “조사해 보면 (음주 여부가) 나올 것”이라고 전했다.
이씨는 2003년 강남구에서 음주운전 사고를 내 면허가 취소됐다. 2019년에는 술에 취한 상태로 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 입건됐으나 검찰 단계에서 기소유예 처분을 받았다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사