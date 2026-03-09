전북 행정통합 판 흔들리나…새만금 품은 ‘김제·전주’ 통합론 부상

양 시의회 통합 성명 추진

김제 정치권 공감대 형성

새만금 개발·30분 생활권 영향

새만금 조감도. 전북도 제공

전북에서는 그동안 전주와 완주 행정통합 논의가 이어져 왔지만 일부 주민 반발과 정치적 갈등 속에 사실상 추진 동력이 약화된 상태다. 이런 상황에서 김제·전주 통합론이 대안으로 거론되면서 전북 행정통합 논의가 새로운 국면에 접어들었다는 분석이 나온다.