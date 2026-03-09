조주빈, 교도소서 ‘우수상’…롤링페이퍼엔 “징역 파이팅”
미성년자 성착취 영상물을 제작·유포한 혐의 등으로 징역 47년이 확정된 조주빈(30)이 교도소에서 ‘교육우수상’을 받았다고 자랑하는 게시물이 온라인에 등장해 논란이 되고 있다.
경북 청송에 있는 경북북부제1교도소(옛 청송교도소)에 수감 중인 조주빈은 지난달 20일 자신이 운영하는 블로그에 ‘수상소감’이라는 제목의 글을 올렸다. 해당 블로그는 2024년 1월 대리인을 통해 개설된 것으로, 교도소에서 작성한 편지를 대리인이 옮겨 게시하는 방식으로 운영되는 것으로 알려졌다.
조주빈은 글에서 “표창장을 받았다”며 “3주 동안 교육에 성실히 참여한 점을 인정받은 것”이라고 적었다.
이어 “모든 교육생이 받을 수 있는 상이 아니라 부상으로 컵라면 한 박스가 주어지는 ‘제대로 된 상’이라 자랑할 만하다고 생각한다”며 “가족에게는 집 냉장고에 붙여두라고 말했다”고 했다.
그는 또 “상을 받는다는 것은 자신의 노력이 인정받았다는 의미에서 기분 좋은 일”이라며 “나도 할 수 있다는 용기를 일깨우고 삶의 방향키를 더욱 세게 쥐게 만드는 보물지도”라고 적었다.
그러면서 “학창 시절에는 상을 한 번도 받아본 적이 없었다”며 “교도소에 와서 처음 상을 받게 되니 감회가 남다르다”고 덧붙였다.
조주빈은 게시글과 함께 교도소장 명의로 발급된 상장 사진도 공개했다. 상장에는 ‘2026년도 제1기 집중 인성교육 기본교육’을 우수하게 이수했다는 내용이 담겼다.
이와 함께 그는 현재 다른 교정시설로의 이감을 앞두고 있다고도 밝혔다. 조주빈은 “자의 0, 타의 100의 이송”이라며 “청송1교는 인권의 사각지대로 유명한 곳”이라고 주장했다.
이어 “그곳에서 배제되는 것이 어떤 의미인지 생각해본다”며 “어쩌면 이것도 또 다른 상일지 모른다”고 적었다. 다만 구체적인 이송 시기나 목적지는 밝히지 않았다.
조주빈은 같은 방 수감자들로부터 받았다는 롤링페이퍼 사진도 함께 공개했다. 롤링페이퍼에는 “힘들겠지만 살면서 느끼는 것이 많을 것” “남은 기간도 무탈하시길 바란다” “징역살이 파이팅” 등의 메시지가 적혀 있다.
조주빈은 텔레그램을 통해 미성년자 성착취물을 제작·유포한 혐의 등으로 2021년 10월 징역 42년 4개월이 확정됐다. 이후 별도의 사건에서 미성년 피해자를 성폭행하고 성착취물을 제작한 혐의로 추가 기소돼 지난해 12월 징역 5년이 확정되면서 총 형량은 47년 4개월로 늘어났다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
