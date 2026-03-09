[속보] 전국 평균 휘발유값 1900원 돌파…美, 이란 공습 이후 처음
미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 처음으로 전국 휘발유 평균 가격이 1900원대를 넘어섰다.
9일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 1시30분 기준 전국 평균 휘발유 가격은 리터당 1900.7원으로 전날보다 5.3원 올랐다.
서울 지역 평균 휘발유 가격은 리터당 1949.0원을 기록했다. 서울 지역 평균 경유 가격은 리터당 1971.4원으로 2000원대를 코앞에 둔 상태다. 전국 평균 경유 가격 역시 리터당 1923.8원으로 휘발유 평균가보다 높은 수준을 기록했다.
정부가 주유소 가격 인상에 대한 단속을 강화하면서 상승 폭은 다소 둔화했다. 다만 최근 국제유가 상승세가 이어지면서 국내 기름값 상승 압력은 지속될 가능성이 있다는 전망이 나온다.
중동 주요 산유국들의 감산 영향으로 국제유가도 상승세다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 4월물과 브렌트유 선물 가격은 이날 배럴당 100달러를 돌파했다.
