설악산 백담사 정류장…더 따뜻하고, 쾌적해진다
강원도 인제군 설악산 백담사 셔틀버스 정류장이 첨단 편의시설을 갖춘 ‘스마트 쉘터’로 변신한다. 백담사를 찾는 관광객들의 고질적인 대기 불편을 해소하고자 추진하는 사업이다.
백담사 셔틀버스는 용대리 종점 정류장에서 백담사 입구까지 7㎞ 구간을 오간다. 오전 9시부터 오후 4시까지 30분 간격으로 운행한다.
그동안 백담사를 찾은 관광객들은 종점 정류장이 지붕만 있는 개방형 목구조라서 셔틀버스를 기다리는 동안 겨울철 강풍과 한파는 물론 여름철 폭염에 노출되는 등 큰 불편을 겪었다.
연간 40만명에 달하는 탐방객이 몰리는 명소임에도 불구하고 휴게 공간과 통신 시설이 부족해 시설 개선을 요구하는 목소리가 높았다.
이에 군은 문화체육관광부의 ‘스마트 관광도시 공모사업’의 하나로 ‘스마트 쉘터’ 사업을 추진한다. 이달 착공 6월 준공이 목표다.
스마트 쉘터는 연면적 88.2㎡ 규모로 실내 대기 공간 52.2㎡과 실외 대기 공간 36㎡으로 구성된다.
내부에는 냉·난방 시스템을 비롯해 온열 의자, 공공 와이파이, 휴대전화 충전 시설 등 관광객 밀착형 편의 기능이 들어선다. 미디어 스크린을 통해 백담사 셔틀버스 실시간 운행 정보와 인근 관광 안내도 제공한다.
인제군 관계자는 9일 “단순한 정류장을 넘어 관광객들이 머물며 쉴 수 있는 쾌적한 공간으로 거듭날 것”이라며 “설악산 관광 인프라를 스마트하게 정비해 다시 찾고 싶은 인제를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
