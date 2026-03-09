KLPGA, 18대 홍보모델 화보 공개
한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 2026시즌 KLPGA투어 개막전을 앞두고 다양한 콘셉트의 ‘2026 제18대 KLPGA 홍보모델’ 화보 사진을 공개했다.
2026 제18대 KLPGA 홍보모델은 김민솔(20), 박혜준(23), 이율린(24), 임희정(26), 박결(30· 이상 두산건설 We've), 박민지(28), 이가영(27·이상 NH투자증권), 박현경(26), 배소현(33·이상 메디힐), 유현조(21,롯데), 이세희(29·삼천리), 홍정민(24·한국토지신탁) 등 12명이다.
이번 화보 촬영은 ‘SPORTY KLPGA’, ‘힐링 파트너(Healing Partner)’ 및 ‘KLPGA BLOOM’ 총 세 가지 콘셉트로 진행됐다.
가장 먼저, ‘SPORTY KLPGA’는 골프웨어를 착용한 선수들의 스포티한 면모와 KLPGA 우승 트로피와 타월로 우승의 기쁨을 표현했다.
‘힐링 파트너’는 평소 선수들이 힘을 얻는 반려동물 또는 반려식물과 함께 촬영해 자연스럽고 친근한 매력을 선보였다.
마지막으로 ‘KLPGA BLOOM’은 KLPGA투어 무대를 통해 꽃처럼 피어난 선수들의 찬란한 결실을 담아냈다.
‘2025 KLPGA 정규투어 상금왕’으로서 홍보모델에 자동 선정된 홍정민은 “홍보모델로 처음 발탁되어 정말 기쁘고 화보 촬영까지 하게 되어 즐겁다”며 “홍보모델로 활동하는 올 시즌이 더 기다려진다. 팬들에게 ‘홍바오(홍정민+푸바오)’로 불리는 만큼 더욱 친근하고 활발하게 소통하고 싶다”고 소감을 밝혔다.
제18대 KLPGA 홍보모델 화보 사진은 KLPGA가 제작하는 캘린더, 포토북, 월페이퍼 등 다양한 제작물에 활용될 예정이다.
오는 3월 20일부터 더현대 서울에서 열리는 GREEN MASTER FESTA ‘26에서는 이번 화보 사진으로 제작된 캐비닛형 홍보모델 포토존 설치 및 다양한 굿즈 상품도 직접 만나볼 수 있다.
