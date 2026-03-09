경남지사 선거 구도 윤곽… ‘부산·경남 행정통합’ 쟁점 되나

전·현직 맞대결 가능성에 정가 관심

박완수·조해진 경선… 김경수와 본선

전남·광주 통합 속도에 지역 박탈감도

경남도지사 후보 '부산·경남 행정통합' 구상

6·3 지방선거를 앞두고 경남도지사 선거 구도가 윤곽을 드러내고 있다. 국민의힘 박완수 지사와 조해진 전 국회의원의 경선이 예상되는 가운데 더불어민주당 김경수 후보와의 본선 대결 구도에도 지역 정치권의 관심이 쏠리고 있다. 특히 박 지사가 후보로 나설 경우 전·현직 도지사 간 맞대결 가능성이 거론되면서 정가의 관심이 커지는 분위기다.



더불어민주당은 지난 5일 김경수 전 대통령 직속 지방시대위원장을 경남도지사 후보로 단수 공천했다. 김 후보는 지방시대위원장에서 물러난 직후 공천을 받으며 본격적인 선거 준비에 들어갔다. 지방시대위원장 등 위촉직 직위는 공직자 사퇴 시한 적용 대상은 아니지만, 김 후보는 위원장 신분으로 선거운동을 하는 것은 도민에 대한 예의가 아니라며 직에서 물러난 것으로 전해졌다.



국민의힘은 지난 8일 광역단체장 공천 접수를 마감했다. 박 지사는 재선 도전을 준비 중이고 조 전 의원도 경선 채비에 들어갔다.



이번 선거는 전직 도지사의 정치 복귀와 현직 도지사의 재선 도전이 맞물린 구도라는 점에서 관심이 높아지고 있다. 한 지역 정치권 관계자는 “직전 도지사를 지낸 인물이 다시 출마해 현직 도지사와 경쟁하는 구도는 흔치 않다”며 “그만큼 정가의 관심도 커질 수밖에 없다”고 말했다.



또 다른 정치권 관계자는 “현직 도지사는 행정 경험과 인지도 측면에서 일정한 프리미엄이 있다”며 “경선 과정에서도 박 지사가 상대적으로 유리한 위치에 있다는 분석이 적지 않다”고 전했다. 반면 야권 관계자는 “김 후보의 정치 복귀 자체가 상징성이 큰 만큼 선거 구도를 쉽게 예측하기는 어렵다”고 말했다.



이번 선거에서는 ‘부산·경남 행정통합’ 문제도 주요 변수로 거론된다. 박 지사는 주민투표를 통해 통합 여부를 결정하고 이후 통합 단체장을 선출하는 방안을 제시한 바 있다. 반면 김 후보는 주민투표 대신 대규모 여론조사와 시도의회 의결을 통해 주민 의사를 확인하는 방안을 제안하며 차별화를 시도하고 있다.



정치권에서는 김 후보를 비롯한 다른 후보들이 박 지사의 부산·경남 행정통합 추진 과정에서 이번 지방선거와 연계한 통합 논의를 추진하지 못한 데에 대한 책임 문제를 선거 쟁점으로 제기할 가능성도 거론된다. 특히 전남·광주가 특별법 시행으로 이번 지방선거에서 통합 단체장을 선출하고 각종 특례와 약 20조원 규모의 재정 지원이 예상되는 상황과 대비해 부산·경남 행정통합 논의가 진전을 보지 못한 데 대해 박 지사의 속도 조절을 지적하는 목소리도 일부 나온다.



전·현직 도지사 맞대결 여부는 국민의힘 경선 결과에 따라 윤곽이 드러날 전망이다.



창원=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



