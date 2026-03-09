여객기 참사 1년도 넘어 발견된 유해…“참사 수습 실패”
유가족협의회, 청와대 앞서 “피눈물” 호소
최근 잔해물 조사서 유해·유류품 다수 수습
최근 12·29 여객기 참사 잔해물 조사 과정에서 참사 희생자 유해와 유류품 등이 뒤늦게 수습된 데 대해 유가족협의회가 정부를 규탄하고 나섰다.
12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 9일 오전 서울 청와대 앞 분수광장에서 기자회견을 열고 “참사 이후 그토록 긴 시간이 흘렀음에도, 무안공항 노지에 방치됐던 진실이 이제야 그 처참한 모습을 드러내고 있다”며 이같이 밝혔다.
이들은 “최근 진행된 잔해물 보관 개선 작업 과정에서 발견된 수많은 유류품과 기체 잔해, 그리고 무엇보다 우리 가족의 살점이었던 유해가 수습되고 있는 작금의 상황 앞에 우리는 피눈물을 흘린다”며 “특히 지난 2월 26일 발견된 커다란 뼈가 희생자의 유해임이 확인됐다. 이 비극적인 소식은 우리 유가족들에겐 단순한 슬픔을 넘어, 국가의 존재 이유를 다시 묻게 하는 잔인한 형벌과도 같다”고 지적했다.
유가족협의회는 “국토교통부는 유해와 유류품이 계속해서 쏟아져 나오는 이 참담한 현실 앞에서도 단 한 마디의 공식 사과나 수습을 위한 실질적인 조치조차 내놓지 않고 있다. 이는 희생자를 두 번 죽이고 유가족을 기만하는 반인륜적인 처사”라고 말했다.
유가족협의회는 참사 수습 실패에 대한 진상 규명, 국토부 책임자 문책, 성역 없는 재조사를 정부에 요구했다.
김윤덕 국토부 장관은 같은 날 정부세종청사에서 사과문을 발표하고 “최근 무안공항 항공기 잔해물 추가 조사 과정에서 희생자들의 유해와 유류품이 추가로 발견되고 있다”며 “이 소식을 접하고 가슴이 무너지셨을 유가족 여러분께 정부를 대표해 고개 숙여 깊이 사과드린다”고 밝혔다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
