여객기 참사 1년도 넘어 발견된 유해…“참사 수습 실패”

유가족협의회, 청와대 앞서 “피눈물” 호소

최근 잔해물 조사서 유해·유류품 다수 수습

9일 오전 서울 청와대 앞 분수광장에서 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회가 뒤늦은 유해 수습에 대한 규탄 성명을 발표하는 가운데 국토부 간부가 고개를 숙이고 있다. 유가족협의회 제공

“참사 이후 그토록 긴 시간이 흘렀음에도, 무안공항 노지에 방치됐던 진실이 이제야 그 처참한 모습을 드러내고 있다”며 이같이 밝혔다.

이들은 “최근 진행된 잔해물 보관 개선 작업 과정에서 발견된 수많은 유류품과 기체 잔해, 그리고 무엇보다 우리 가족의 살점이었던 유해가 수습되고 있는 작금의 상황 앞에 우리는 피눈물을 흘린다”며 “

유가족협의회는 “국토교통부는 유해와 유류품이 계속해서 쏟아져 나오는 이 참담한 현실 앞에서도 단 한 마디의 공식 사과나 수습을 위한 실질적인 조치조차 내놓지 않고 있다. 이는 희생자를 두 번 죽이고 유가족을 기만하는 반인륜적인 처사”라고 말했다.