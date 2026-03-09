롤렉스 차고 700억 굴렸다 불법도박사이트 운영 일당 7명 구속

울산경찰청(청장 유윤종)은 ‘슬롯·바카라’ 등 불법 게임을 제공하는 ‘탑카페’ 등 도박사이트 2곳을 운영한 혐의로 총책 A씨 등 조직원 8명을 검거하고, 이 중 7명을 구속했다고 9일 밝혔다.

체포 현장에서는 범죄 수익금으로 추정되는 현금 6200만원과 롤렉스 등 고가 명품 시계 3점이 압수됐다.

유윤종 울산경찰청장은 “불법 도박사이트는 성인뿐만 아니라 청소년들까지 무분별하게 범죄에 노출시켜 사회 전반에 심각한 악영향을 미친다”며 “단순 이용 행위 역시 처벌 대상이 되는 범죄라는 사실을 명확히 인식해야 한다”고 당부했다.