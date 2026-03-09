롤렉스 차고 700억 굴렸다 불법도박사이트 운영 일당 7명 구속
전국 성인 PC방을 거점으로 700억원대 불법 도박사이트를 운영해 온 조직이 6년 만에 경찰에 덜미를 잡혔다.
울산경찰청(청장 유윤종)은 ‘슬롯·바카라’ 등 불법 게임을 제공하는 ‘탑카페’ 등 도박사이트 2곳을 운영한 혐의로 총책 A씨 등 조직원 8명을 검거하고, 이 중 7명을 구속했다고 9일 밝혔다.
A씨 일당은 지난 2020년 1월부터 올해 2월까지 약 6년간 전국을 무대로 불법 도박사이트를 운영한 혐의를 받고 있다.
이들이 굴린 판돈 규모만 약 700억원, 확인된 이용자 수는 최소 1000명에 달한다.
이들은 단순 운영을 넘어 기업 형태의 조직 구조를 갖췄다. 총책을 정점으로 운영·관리, 홍보, 충·환전, 자금 세탁, 고객 응대(CS) 등 각자의 역할을 철저히 분담했다.
특히 전국 각지의 총판을 통해 사이트를 홍보하고, 전국의 성인 PC방에 프로그램을 공급하는 방식으로 저인망식 영업을 지속해왔다.
이들은 경찰 추적을 피하기 위해 대포폰과 대포통장을 사용했다. 사무실도 타인 명의로 계약한 뒤 사무실을 옮겨 다니면서 범행을 이어간 것으로 확인됐다.
경찰은 지난해 6월 도박사이트 관련 첩보를 입수하고, 경기도 성남에 있는 이들의 사무실 3곳을 확인한 후 8개월 만에 8명을 모두 검거했다.
체포 현장에서는 범죄 수익금으로 추정되는 현금 6200만원과 롤렉스 등 고가 명품 시계 3점이 압수됐다.
유윤종 울산경찰청장은 “불법 도박사이트는 성인뿐만 아니라 청소년들까지 무분별하게 범죄에 노출시켜 사회 전반에 심각한 악영향을 미친다”며 “단순 이용 행위 역시 처벌 대상이 되는 범죄라는 사실을 명확히 인식해야 한다”고 당부했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
