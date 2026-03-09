이진경, 스크린 골프 ‘메이전 퀸’ 등극…‘롯데렌터카 WGTOUR’ 3차 메이저대회 우승
상금 2500만원과 3년 시드 획득
이진경이 ‘2026 롯데렌터카 WGTOUR’ 3차 메이저대회(총상금 1억2000만 원)에서 우승했다.
이진경은 지난 8일 대전 골프존조이마루 경기장에서 열린 대회에서 2라운드 최종 합계 16언더파로 메이저 퀸에 올랐다. 우승 상금 2500만 원을 획득한 이진경은 3년간 WGTOUR 시드권을 보너스로 챙겼다.
이진경은 “1라운드를 하면서 우승은 생각지 못했는데 의식하지 말고 플레이에 집중하자는 마음으로 임해 좋은 결과를 얻은 것 같다”라며 “퍼터 교정에 도움을 준 GTOUR 프로분들과 항상 변함없이 응원해 주시는 모든 분들께 감사드리고, 올해 우승 승수 추가와 함께 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 우승 소감을 밝혔다.
최사랑이 2위, 조예진이 3위, 홍현지와 한지민, 김수연이 13언더파로 공동 4위로 대회를 마쳤다.
골프존 GTOUR, WGTOUR 대회의 역사와 지난 경기 하이라이트, 선수 정보, 사진·영상 콘텐츠, 이벤트 등에 대한 자세한 정보는 GTOUR 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.
