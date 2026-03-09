LIV골프 코리아, 5월 부산 아시아드CC서 개최

LIV골프는 오는 5월에 부산 아시아드CC에서 개최되는 LIV골프 코리아를 개최한다. LIV골프

LIV 골프는 오는 5월 28일부터 31일까지 부산 아시아드CC에서 'LIV 골프 코리아 2026' 대회를 개최한다고 9일 발표했다.

한국 대회 개최 발표로 LIV 골프는 이번 시즌 10개국 14개 대회 일정 편성을 완료했다.