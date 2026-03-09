LIV골프 코리아, 5월 부산 아시아드CC서 개최
LIV 골프는 오는 5월 28일부터 31일까지 부산 아시아드CC에서 'LIV 골프 코리아 2026' 대회를 개최한다고 9일 발표했다.
사우디아라비아 국부펀드(PIF) 후원으로 2022년에 출범한 LIV 골프는 작년 5월에 인천 송도 잭 니클라우스 골프 클럽 코리아에서 LIV골프 코리아를 개최한 바 있다.
아시아드CC와는 다년 계약이다. 2002년 부산 아시안게임 골프 대회 개최지로 만들어진 아시아드CC는 부산광역시가 대주주다. LPGA투어 BMW 레이디스 챔피언십을 개최하면서 LPGA 인터내셔널 부산으로 골프장 이름이 변경되기도 했다.
한국 대회 개최 발표로 LIV 골프는 이번 시즌 10개국 14개 대회 일정 편성을 완료했다.
LIV 골프는 한국 시장에 많은 기대를 걸고 있다. 올해는 단체팀 유일하게 국가 이름이 들어간 ‘코리안 골프클럽’을 론칭하기도 했다. 안병훈이 리더를 맡은 팀은 송영한, 김민규, 교포 선수 대니 리(뉴질랜드)로 구성됐다.
LIV 골프 CEO 스콧 오닐은 “지난 시즌 한국에서의 성공적인 첫 개최를 바탕으로, 한국 팬들에게 다시 한 번 기억에 남을 한 주를 선사할 수 있기를 기대한다”고 했다.
안병훈은 “한국 팬들 앞에서 경쟁한다는 것은 특별한 자부심을 느끼게 한다”라며 팀으로서 전 세계에 한국 골프를 대표하게 돼 매우 기쁘다. 코리안 골프클럽만의 에너지와 열정, 경쟁력을 보여줄 수 있기를 기대한다”고 말했다.
올해도 다양한 엔터테인먼트 프로그램이 마련돼 골프와 공연이 어우러진 특별한 경험을 선사한다는 계획이다. 작년에는 지드래곤과 아이브 등 정상급 아티스트들이 공연을 가졌다. 올해 대회 콘서트 및 엔터테인먼트 프로그램의 세부 내용은 추후 공개할 예정이다.
