강원랜드 호텔·콘도 확 바뀐다…최대 규모 객실 정비
강원랜드가 그랜드호텔과 마운틴콘도 객실 재정비에 나선다. 창사 이래 처음 시행하는 최대 규모의 숙박 시설 리노베이션으로 사업비는 2000억원에 달한다.
강원랜드는 글로벌 복합리조트 도약을 향한 핵심 이정표인 ‘그랜드호텔과 마운틴콘도 환경개선공사’에 전격 착수한다고 9일 밝혔다.
그랜드호텔 메인 타워 1개 동 477실과 마운틴콘도 5개 동 280실을 대상으로 진행한다.
단순 시설보수를 넘어 글로벌 스탠다드에 걸맞은 품격을 갖추는 데 초점을 맞췄다.
그랜드호텔은 가족형 객실 면적을 대폭 넓힌다. 카지노 전용 객실 층을 새롭게 구축하는 동시에 호텔 최상층인 24층에는 카지노 회원 고객 전용 라운지를 선보인다.
마운틴콘도는 낡은 객실을 재정비하고 외벽을 불에 타지 않는 소재로 바꿔 안전성을 높인다.
공사는 4월부터 시작한다. 그랜드호텔은 24개월, 마운틴콘도는 18개월 동안 공사가 진행된다.
공사 기간에도 고객 불편을 최소화하고, 리조트 운영 효율을 높이기 위해 단계별 순차 공법을 적용한다.
이민호 관광마케팅본부장 직무대행은 “창사 이래 최대 규모의 투자가 이뤄지는 만큼 압도적인 시설 경쟁력을 확보해 국내외 관광객 유치에 총력을 다하겠다”고 말했다.
