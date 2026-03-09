김시우, 특급대회 아널드 파머 인비테이셔널 공동 13위…시그니처 대회 시즌 개인 최고 성적
시즌 상금 224만8000여 달러로 늘어
바티아 통산 세 번째 연장 우승 진기록
세계 1위 셰플러 2경기 연속 톱10 실패
김시우가 총상금 2000만 달러가 걸린 올 시즌 미국프로골프(PGA)투어 시그니처 이벤트 대회에서 개인 최고 성적을 거뒀다.
김시우는 9일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 베이힐 클럽 앤드 로지(파72·7466야드)에서 열린 시즌 세 번째 시그니처 대회 아널드 파머 인비테이셔널(총상금 2000만 달러) 마지막날 4라운드에서 2언더파 70타를 쳤다.
최종합계 5언더파 283타를 기록한 김시우는 빅토르 호블란(노르웨이)과 매버릭 맥닐리, 빌리 호셜(이상 미국), 제프 슈트라카(오스트리아)와 함께 공동 13위로 대회를 마쳤다.
김시우는 올 시즌 초반 3차례 ‘톱10’ 입상 등으로 상승세를 타고 있다. 하지만 앞서 열린 2개의 시그니처 대회 AT&T 페블비치와 제네시스 인비테이셔널에서 각각 공동 45위, 공동 34위에 그쳤다.
공동 20위로 최종 라운드에 임한 김시우는 전반에 보기와 버디를 2개씩 주고 받아 타수를 줄이지 못했으나 후반 들어 버디 2개를 추가해 상위권에 입상했다.
상금 37만3000달러(약 5억5300만원)를 보태 7개 대회에서 획득한 상금액은 224만7755달러(약 33억7000만원)로 늘었다. 경기당 32만1107달러(약 4억 7600만원)을 벌어 들인 셈이다.
그가 작년에 30개 대회에 출전했다는 점을 감안한다면 개인 단일 시즌 최고 상금 경신 가능성은 높아 보인다. 김시우는 2023년에 539만7030달러를 획득해 커리아 하이를 찍었다.
대회 우승은 연장 승부 끝에 악샤이 바티아(미국)가 차지했다. 바티아는 최종 합계 15언더파 273타로 대니얼 버거(미국)와 동타를 이룬 뒤 연장 첫 번째 홀에서 파를 잡아 보기에 그친 버거를 누르고 우승 상금 400만 달러(약 59억4000만 원)를 획득했다.
2024년 4월 발레로 텍사스 오픈 이후 1년 11개월 만에 맛보는 투어 통산 3승째다. 이번 우승으로 바티아는 PGA 투어 3승을 모두 연장전 승리로 장식하는 진기록을 수립했다.
루드빅 오베리(스웨덴)와 캐머런 영(미국)이 공동 3위(최종합계 12언더파 276타), 콜린 모리카와(미국)가 5위(최종합계 11언더파 277타), 이민우(호주)와 사히스 시갈라, 러셀 헨리(이상 미국)가 공동 6위(최종합계 10언더파 278타)로 대회를 마쳤다.
세계랭킹 1위 스코티 셰플러는 최종 라운드에서 한 타를 잃어 잰더 쇼플리(이상 미국) 등과 함께 공동 24위(최종합계 2언더파 286타)로 마무리했다. 지난 2월 제네시스 인비테이셔널에서 공동 12위에 그쳐 연속 ‘톱10’ 입상이 18경기에서 멈춘데 이어 2경기 연속 ‘톱10’ 입상 실패다.
