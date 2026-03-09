김시우, 특급대회 아널드 파머 인비테이셔널 공동 13위…시그니처 대회 시즌 개인 최고 성적

시즌 상금 224만8000여 달러로 늘어

바티아 통산 세 번째 연장 우승 진기록

세계 1위 셰플러 2경기 연속 톱10 실패

김시우. AP연합뉴스

김시우는 9일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 베이힐 클럽 앤드 로지(파72·7466야드)에서 열린

9일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 베이힐 클럽 앤드 로지에서 막을 내린 시즌 세 번째 시그니처 대회 아널드 파머 인비테이셔널에서 연장 승부 끝에 통산 3승째를 거둔 악샤이 바티아. 연합뉴스

루드빅 오베리(스웨덴)와 캐머런 영(미국)이 공동 3위(최종합계 12언더파 276타), 콜린 모리카와(미국)가 5위(최종합계 11언더파 277타), 이민우(호주)와 사히스 시갈라, 러셀 헨리(이상 미국)가 공동 6위(최종합계 10언더파 278타)로 대회를 마쳤다.

세계랭킹 1위 스코티 셰플러는 최종 라운드에서 한 타를 잃어 잰더 쇼플리(이상 미국) 등과 함께 공동 24위(최종합계 2언더파 286타)로 마무리했다. 지난 2월 제네시스 인비테이셔널에서 공동 12위에 그쳐 연속 ‘톱10’ 입상이 18경기에서 멈춘데 이어 2경기 연속 ‘톱10’ 입상 실패다.