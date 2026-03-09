포항성모병원, ‘24시간 화상치료센터’ 본격 가동…의료 공백 해소
경북 포항시에 24시간 가동되는 화상 전문치료센터가 문을 열고 본격 운영에 들어갔다.
포항시는 포항성모병원을 ‘24시간 화상치료센터’ 운영 사업자로 선정하고, 지난 3일부터 진료 체계를 본격 가동했다고 9일 밝혔다.
센터는 이날 포항성모병원 본관에서 장상길 포항시장 권한대행과 관계자들이 참석한 가운데 개소식을 열고 공식 출범했다.
그동안 포항을 비롯한 경북 동해안권은 야간이나 휴일 등 비응급시간대에 화상환자를 신속하게 치료할 전문기관이 없어, 대구 등 원거리로 이송해야 하는 불편을 겪어왔다.
특히 철강 및 이차전지 등 지역 주력 산업의 특성상 발생할 수 있는 특수 화재 사고와 대형 화재에 대비한 전문적인 대응 체계 구축은 지역의 숙원 과제였다.
이에 시는 ‘24시간 화상치료센터 운영지원’ 공모를 실시해 전문 인력과 진료 경험을 갖춘 포항성모병원을 최종 보조사업자로 선정했다.
이번 센터 가동으로 지역 내에서 응급처치부터 전문 수술, 입원 치료까지 이어지는 ‘원스톱(One-stop) 전문 의료 서비스’가 가능해짐에 따라 시민들의 의료 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다.
장상길 포항시장 권한대행은 “24시간 빈틈없는 필수 의료 안전망 구축으로 시민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
