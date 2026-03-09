조 1위·亞컵 8강 신상우호, LA올림픽 최종 예선 출전권 확보
여자축구 ‘신상우호’가 조 1위로 아시안컵 8강에 오르면서 2028 LA올림픽 최종 예선 출전권을 따냈다.
대한축구협회는 9일 신상우 감독이 이끄는 한국 여자축구 대표팀이 A조 1위로 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 8강에 올라 올림픽 최종 예선 출전권을 확보했다고 밝혔다. 한국은 전날 호주와의 대회 조별리그 A조 최종 3차전에서 3대 3 무승부를 거뒀다. 2승 1무로 호주와 동률을 이룬 한국은 골득실에서 1골 앞서 조 1위로 8강 진출을 확정했다.
신 감독은 협회를 통해 “첫 번째 목표로 삼았던 조 1위 8강 진출을 이루게 돼 매우 기쁘다”며 “지고 있을 때도 포기하지 않고 싸워 준 선수들에게 고맙다”는 소감을 전했다. 여자 아시안컵 사상 첫 우승에 도전하는 한국은 오는 14일 8강에서 B조나 C조 3위와 맞붙는다. 신 감독은 “8강과 그 이후 경기에서도 좋은 경기력을 보여드리겠다”고 다짐했다.
대회 우승과 더불어 남은 목표 중 하나는 4회 연속 월드컵 본선행 확정이다. 한국은 8강에서 승리해 4강에 오르면 자력으로 2027 국제축구연맹(FIFA) 브라질 여자월드컵 출전권을 얻는다. 이번 대회 4강에 오른 4개 팀과 8강 탈락 팀 중 플레이오프에서 승리한 2개 팀이 월드컵 출전권을 가져간다.
호주전 최우수선수로 선정된 강채림(몬트리올 로즈)은 “조 1위로 조별리그를 마칠 수 있어서 기쁘다. 8강과 그 이후 경기에서도 더욱 발전하는 경기력을 보여주고 싶다”는 각오를 전했다.
