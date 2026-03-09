포항시, ‘인공지능 전환 실증산단’ 공모 대응 추진단 가동
경북 포항시가 인공지능(AI) 기반 제조혁신 거점 조성을 위한 ‘인공지능 전환(AX) 실증산단 구축사업’ 공모 대응에 본격 나섰다.
시는 지난 6일 시청 연오세오실에서 ‘포항 제조 중소·중견기업 AX 전환 지원 업무 추진단(이하 추진단)’ 발대식과 업무 협의회를 열고, 민·관·연 협력 거버넌스를 구축했다고 9일 밝혔다.
이번 추진단은 글로벌 제조 환경 변화에 대응해 포항 철강산업단지를 AI 기반의 ‘AX 실증산단’으로 전환하기 위해 구성했다. 정부 공모사업에 대응하고 실효성 있는 기업 지원 체계를 구축하는 것을 핵심 목적으로 한다.
이날 발대식에는 주관기관인 포항산업과학연구원(RIST)을 비롯해 포항시, 한국산업단지공단 포항지사, 포스코 동반성장지원단, 동국제강 등 산학연관 주요 관계자들이 참석해 협력 방안을 논의했다.
참여 기관들은 철강산단 내 기업들이 직면한 인력 부족과 생산성 저하 문제를 AX 기술로 해결해야 한다는 데 뜻을 모았다. 이를 위해 우선 AX 선도 실증모델을 구축한 뒤 단계적으로 산단 내 다수 기업에 AX 전환을 확산시켜 나갈 계획이다.
시는 앞으로 추진단 내 실무협의체를 상설화해 기업 의견을 지속적으로 반영하고, AI 기반 생산 공정 전환 지원을 위한 행정·기술적 지원을 강화할 계획이다.
이상엽 포항시 일자리경제국장은 “포항의 주력 산업인 철강업이 전통적 제조 방식에서 벗어나 AI 기반 스마트 제조 거점으로 도약하는 전환점이 될 것”이라며, “참여 기관 간 유기적인 협력을 통해 우리 지역 기업들이 AX 경쟁력을 확보할 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
