[속보] 李대통령 “석유 최고가격제 과감히 시행…매점매석 엄정 제재”

입력:2026-03-09 11:41
이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 중동상황 관련 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

李대통령 “석유 최고가격제 과감히 시행…매점매석 엄정 제재”

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

